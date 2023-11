Kursziel

Munich Re-Aktie

(EUR) Rating

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 424,00 Kaufen DZ BANK Thorsten Wenzel 16.10.2023 400,00 Buy Berenberg Bank Michael Huttner 16.10.2023 399,00 Overweight Barclays Capital Claudia Gaspari 27.10.2023 382,00 Sector Perform RBC Capital Markets Derald Goh 23.10.2023 360,00 Neutral UBS Will Hardcastle 23.10.2023 360,00 Halten RBI Rok Stibric 29.08.2023 320,00 Buy Jefferies Philip Kett 10.08.2023 - Overweight JP Morgan Kamran Hossain 01.11.2023

Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

373,40 EUR -0,29% (06.11.2023, 18:37)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

373,40 EUR -0,43% (06.11.2023, 17:38)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (07.11.2023/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) vor Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen zu? 424,00 Euro oder 320,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG wird am 8. November die endgültigen Zahlen zum 3. Quartal 2023 präsentieren.Am 23. Oktober habe Munich Re die vorläufigen Zahlen bekannt gegeben. Wie die Nachrichtenagentur dpa am 23. Oktober berichtete, rechne der weltgrößte Rückversicherer nach einem überraschend guten 3. Quartal auch im Gesamtjahr mit mehr Gewinn. Der Überschuss dürfte statt 4 Milliarden nun 4,5 Milliarden Euro erreichen, habe der DAX-Konzern überraschend am 23. Oktober in München mitgeteilt. Im 3. Quartal habe die Munich Re auf Basis vorläufiger Zahlen etwa 1,2 Milliarden Euro verdient und damit mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Für das Gesamtjahr seien Experten bisher von gut 4,4 Milliarden Euro ausgegangen.Die Munich Re habe ihren überraschend hohen Gewinn im 3. Quartal mit leicht unterdurchschnittlichen Großschäden in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung erklärt. Zudem habe die Lebens- und Kranken-Rückversicherung besser abgeschnitten als angepeilt. Die Erstversicherungstochter Ergo habe hingegen wegen höherer Belastungen durch Naturkatastrophen etwas weniger verdient als im 1. und 2. Quartal.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, kommt das Top-Kursziel von der DZ BANK: Analyst Thorsten Wenzel nennt das Kursziel 424 Euro und belässt den Titel auf "kaufen". Als Marktführer mit umfangreichem proprietären Know-how sei der Konzern für die Entwicklung des rasant wachsenden, aber auch komplizierten Cyberversicherungsmarktes gut gerüstet, habe Wenzel in einer am 16. Oktober vorliegenden Studie geschrieben. Der Rückversicherer profitiere vom günstigen Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung, welches es ermögliche, Preiserhöhungen durchzusetzen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie auf einen Blick: