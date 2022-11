Kursziel

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 325,00 Overweight J.P. Morgan Kamran Hossain 21.10.2022 324,00 Buy Berenberg Bank Kathryn Fear 14.09.2022 300,00 Buy Goldman Sachs Alan Devlin 22.10.2022 290,00 Kaufen DZ BANK Thorsten Wenzel 21.10.2022 280,00 Buy Jefferies Philip Kett 11.08.2022 278,00 Overweight Barclays Capital Ivan Bokhmat 24.10.2022 265,00 Outperform Keefe Bruyette & Woods Darius Satkauskas 25.08.2022 265,00 Neutral UBS Will Hardcastle 24.10.2022 255,00 Hold Deutsche Bank Hadley Cohen 24.10.2022 246,00 Underperform Credit Suisse Iain Pearce 21.10.2022 243,00 Sector Perform RBC Capital Markets Derald Goh 21.10.2022

Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ida 2021. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (07.11.2022/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) vor Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen zu? 325,00 Euro oder 243,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG wird am 8. November die endgültigen Zahlen zum 3. Quartal 2022 veröffentlichen.Am 21. Oktober hat das Unternehmen die vorläufigen Ergebnisse des 3. Quartals bekannt gegeben. Und wie die Nachrichtenagentur dpa am 21. Oktober berichtete, habe der Rückversicherer Munich Re trotz eines Milliardenschadens durch Hurrikan "Ian" im 3. Quartal voraussichtlich schwarze Zahlen geschrieben. Nach dem Quartalsgewinn von etwa einer halben Milliarde Euro halte der Vorstand an seinem Ziel fest, im Gesamtjahr einen Überschuss von 3,3 Milliarden Euro zu erreichen, wie der Konzern überraschend am 21. Oktober in München mitgeteilt habe. Dies hänge jedoch von erwarteten positiven Sondereffekten vor allem bei der Kapitalanlage ab. Die Folgen von Hurrikan "Ian" dürften die Munich Re den Angaben zufolge etwa 1,6 Milliarden Euro kosten. Allerdings ist diese Schätzung noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, hat J.P. Morgan mit 325 Euro das höchste Kursziel ausgegeben. Die US-Bank hat die Einstufung für den Titel nach aktuellen Geschäftssignalen auf "overweight" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals lägen deutlich über den Erwartungen, schrieb Analyst Kamran Hossain am 21. Oktober in einer ersten Reaktion. Die Markterwartungen dürften nun näher an das Überschutzziel des Konzerns von rund 3,3 Milliarden Euro rücken, wenngleich dieses nach Hurrikan Ian nun schwieriger zu erreichen sei.Die kanadische Bank RBC hat jedoch die Einstufung für Munich Re nach Eckdaten zum 3. Quartal auf "sector-perform" mit einem Kursziel von 243 Euro belassen. Die berichteten Resultate seien positiv ausgefallen, schrieb Analyst Derald Goh in einer am 21. Oktober vorliegenden Studie. In der Konsequenz habe der Rückversicherer sein Jahresziel für den Nettogewinn beibehalten, auch wenn das Erreichen eine Herausforderung sei.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie auf einen Blick: