Kursziel

Munich Re-Aktie

(EUR) Rating

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 325,00 Overweight J.P. Morgan Kamran Hossain 09.08.2022 324,00 Buy Berenberg Bank Kathryn Fear 10.08.2022 300,00 Buy Goldman Sachs Alan Devlin 11.08.2022 282,00 Kaufen DZ BANK Thorsten Wenzel 10.08.2022 280,00 Buy Jefferies Philip Kett 11.08.2022 263,00 Buy UBS Will Hardcastle 11.08.2022 260,00 Hold Deutsche Bank Hadley Cohen 10.08.2022 245,00 Sector-perform RBC Capital Markets Derald Goh 09.08.2022 242,00 Underperform Credit Suisse Iain Pearce 10.08.2022

Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

232,30 EUR +0,39% (23.08.2022, 16:15)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

232,90 EUR +0,39% (23.08.2022, 16:01)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ida 2021. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (23.08.2022/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 325,00 Euro oder 242,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG hat am 9. August die Zahlen zum 2. Quartal 2022 bekannt gegeben.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. August hätten Kursverluste bei Aktien und anderen Wertpapieren dem Rückversicherer Munich Re im 2. Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Auf die Aktionäre sei ein Überschuss von 770 Millionen Euro und damit gut 30 Prozent weniger als ein Jahr zuvor entfallen, wie der DAX -Konzern am 9. August in München mitgeteilt habe. Damit habe das Unternehmen immer noch besser abgeschnitten als von Analysten im Mittel erwartet. Vorstandschef Joachim Wenning rechne für 2022 infolge der hohen Abschreibungen jetzt zwar mit einer geringeren Rendite auf Kapitalanlagen, peile aber weiterhin einen Konzerngewinn von 3,3 Milliarden Euro an.Allerdings stünden die Ziele aus Sicht des Vorstands unter erhöhter Unsicherheit. Dies liege an der fragilen Entwicklung der Wirtschaft, den schwankenden Kapitalmärkten und der unklaren Fortentwicklung der Corona-Pandemie, habe es in der Mitteilung geheißen. Auch die finanziellen Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine seien noch sehr unsicher. Im ersten Halbjahr legte die Munich Re für Schäden infolge des Kriegs rund 200 Millionen Euro zurück, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Privatbank Berenberg, die die Einstufung für den Titel nach Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 324 Euro belassen hat. Das Versicherungsgeschäft sei stark verlaufen, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am 10. August vorliegenden Studie. Die Schaden-Unfall-Quote sollte die Investoren zuversichtlich stimmen hinsichtlich der operativen Entwicklung der Münchener im Vergleich zu Wettbewerbern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie auf einen Blick: