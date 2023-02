Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (23.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re habe im vergangenen Jahr trotz hoher Katastrophenschäden sein Gewinnziel übertroffen. Unter dem Strich habe ein Gewinn von gut 3,4 Milliarden Euro gestanden, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in München mitgeteilt habe. Das seien rund 17 Prozent mehr als im Vorjahr und 100 Millionen mehr als angepeilt.Damit habe die Munich Re auch besser abgeschnitten als von Analysten im Schnitt erwartet. Positive Sondereffekte etwa durch die gestiegenen Zinsen hätten die Belastungen durch Hurrikan "Ian" und andere Katastrophen abgefedert. Für 2023 peile Vorstandschef Joachim Wenning weiterhin einen Gewinn von vier Milliarden Euro an. Dazu sollten neben dem neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 17 auch höhere Preise im Rückversicherungsgeschäft beitragen.Bei der Vertragserneuerung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung zum Jahreswechsel habe die Munich Re bei ihren Kunden den Angaben zufolge risikobereinigt 2,3 Prozent höhere Preise durchgesetzt. Gestiegene Schadenerwartungen seien dabei bereits herausgerechnet. Zugleich habe sie ihr Geschäftsvolumen um 1,3 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro ausgebaut."Munich Re hat die Krisen des Jahres 2022 gut verkraftet und wächst weiter profitabel. Wir sind finanz- und kapitalstark. Unser breit diversifiziertes Geschäftsportfolio macht uns nicht nur resilienter, sondern eröffnet auch neue Ertragschancen. Unsere Kunden honorieren Zuverlässigkeit in Zeiten großer Unsicherheit durch Krieg und volatile Kapitalmärkte. Und unsere Aktionäre profitieren von einer erhöhten Dividende sowie einem neuen Aktienrückkauf", so Wenning.Nach dem starken Verlauf der Aktie in den vergangenen Monaten hätten am Donnerstag Gewinnmitnahmen eingesetzt. Das Papier verliere am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate 1,1 Prozent auf 321,20 Euro. Insgesamt bleibe aber das Chartbild gut, die Aussichten würden stimmen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: