Multiple Sklerose bald besiegt - Neuer 268% Biotech Hot Stock

Nach 31.205% mit Amgen ($AMG) und 134.452% mit Biogen ($BIIB)

Unser neuer Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) verfügt über drei vielversprechende Arzneimittelkandidaten zur Behandlung der Volkskrankheiten Multiple Sklerose, Depression und MCAS. Unser Biotech und Pharma Hot Stock 2023 FSD Pharma Inc. hat mit LUCID-MS einen möglichen Game Changer im Kampf gegen die globale Volkskrankheit Multiple Sklerose entwickelt. In vorklinischen Experimenten an Ratten konnten die Symptome der Krankheit erfolgreich bekämpft werden und die Ratten konnten wieder laufen. Lucid-MS hat in mehreren Tiermodellen hervorragende Ergebnisse gezeigt, wie im folgenden Video zu sehen ist. https:// www.youtube.com/watch?v=zTxEtSc2KkA. 2,8 Millionen Menschen leiden weltweit an Multiple Sklerose. 1 von 3.000 Menschen auf der Welt erkranken an Multiple Sklerose. Alle fünf Minuten erkrankt weltweit ein Mensch an Multiple Sklerose. 913.925 US-Amerikaner, 845.804 Europäer, etwa 600.000 Asiaten und rund 120.000 Afrikaner sind an Multiple Sklerose erkrankt. Unser Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc hat mit LUCID-MS hat einen möglichen Schlüssel im Kampf gegen die Volkskrankheit Multiple Sklerose in der Hand und steht damit vor der Erschließung des 23 Mrd. USD schweren Milliardenmarktes Multiple Sklerose. Darüber hinaus hat unser Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. mit LUCID-PSYCH einen möglichen Game Changer im Kampf gegen die Volkskrankheit Depression entwickelt. 235,8 Mio. Menschen leiden weltweit an der Volkskrankheit Depression. 18,97 Mio. Nordamerikaner, 25,6 Mio. Lateinamerikaner, 25,9 Mio. Europäer, 137,5 Mio. Asiaten und 25,2 Mio. Afrikaner leiden an Depressionen. Der globale Markt zur Behandlung von Depressionen soll sich bis zum Jahr 2031 auf rund 12,4 Mrd. USD verdoppeln. LUCID-PSYCH ist eine potenziell alternative und klinisch wirksame Lösung zu den bestehenden Behandlungsmöglichkeiten. Unternehmenskreisen zufolge steht unser Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. unmittelbar vor der Veröffentlichung bahnbrechender Nachrichten. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Pharma-Aktien unseres Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. Zudem haben die Biotech-Aktien unseres Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc den langfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse generiert. Unabhängig davon hat Morningstar einen Research Report zu FSD Pharma veröffentlicht. Hier die wichtigsten Eckdaten des Berichts: FSD Pharma Inc. hat sich in den letzten drei Monaten und im vergangenen Jahr besser entwickelt als seine Wettbewerber im Bereich Biotechnologie und Arzneimittel. FSD Pharma Inc. wird mit 4 von 5 Sternen bewertet. Der faire Wert von FSD Pharma Inc. liegt per 14. Februar 2023 bei 4,58 CAD bzw. 3,48 USD pro Aktie.



Mit Biotech-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Biotech-Aktien des US-amerikanischen Biotech-Giganten Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ) kletterten in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.623% von 3,25 USD auf in der Spitze 186,01 USD in die Höhe. Die Pharma-Aktien des dänischen Pharma-Riesen Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO) schossen in den vergangenen Jahren um bemerkenswerte 5.876% von 16,80 DKK auf in der Spitze 1.004 DKK in die Höhe. Die Pharma-Aktien des US-Pharma-Riesen Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE) stiegen in den vergangenen Jahren um fantastische 10.996% von 0,552 USD auf in der Spitze 61,25 USD in die Höhe. Die Biotech-Aktien des Deutschen Biotech-Riesen BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX) schossen in wenigen Jahren um bis zu 15.973% von 2,51 EUR auf in der Spitze 403,42 EUR in die Höhe. Die Biotech-Aktien des US-Biotech-Riesen Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 31.205% von 0,934 USD auf in der Spitze 292,39 USD in die Höhe geschossen. Die Biotech-Aktien des US-Biotech-Konzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 134.452% von 0,326 USD auf in der Spitze 438,64 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit Pharma-Aktien ein stattliches Vermögen von bis zu 13.455.215 EUR.



Im Branchenvergleich günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 6.150 mal höher bewertet - Heißer Übernahmekandidat

Unser neuer Biotech und Pharma Hot Stock 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Aktuell wird der Deutsche Pharma-Konzern BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX) an der Börse mit 31,03 EUR bewertet. Das ist rund 495 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech und Pharma Aktientips FSD Pharma Inc. Derzeit wird der US-amerikanische Biotech-Riese Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) an der Börse mit 36,65 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.122 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech und Pharma Aktientips 2023 FSD Pharma Inc. Zur Zeit wird der Biotech-Konzern Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) an der Börse mit 118,85 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.894 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech Aktientips 2023 FSD Pharma Inc. Aktuell wird der US-Biotech-Gigant Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE) an der Börse mit 221,61 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.531 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech und Pharma Aktientips FSD Pharma Inc. Derzeit wird der dänische Biotech-Riese Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO) mit 227,94 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.632 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Pharma Aktientips FSD Pharma Inc. Zur Zeit wird der Pharma-Riese Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ) mit 386,00 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 6.150 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech Aktientips FSD Pharma Inc. Mit einem Börsenwert von nur 62,76 Mio. EUR wächst unser Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc zu einem heißen Übernahmekandidaten in der boomenden Pharma- und Biotech-Branche heran.



3 vielversprechende Arzneitmittelkandidaten zur Behandlung von

Multiple Sklerose, Depression und MCAS

Möglicher Game Changer im Kampf gegen Multiple Sklerose

Ausgezeichnete Wirksamkeit in verschiedenen präklinischen Tiermodellen

Möglicher Game Changer im Kampf gegen Volkskrankheit Depressionen

Globaler Markt zur Behandlung von Depression verdoppelt sich auf 12,4 Mrd. USD in 2031

Möglicher Game Changer im Kampf gegen

rheumatoider Arthritis und der Psoriasis-Arthritis

Nach Kursgewinnen von bis zu 5.876% mit den Biotech-Aktien von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ), bis zu 5.876% mit den Pharma-Aktien von dänischen Pharma-Riesen Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO), bis zu 10.996% mit den Biotech-Aktien des US-Pharma-Riesen Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE), bis zu 15.973% mit den Biotech-Aktien des Deutschen Biotech-Riesen BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX), bis zu 31.205% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Riesen Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) und bis zu 134.452% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Konzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) bietet Ihnen unser neuer Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Biotech-Sektor.









Unser neuer Biotech und Pharma Hot Stock 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Biotech und Pharma Aktientips 2023 FSD Pharma Inc. Sind bis zu 6.150 mal höher bewertet. Mit einem Börsenwert von nur 62,76 Mio. EUR wächst unser Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc zu einem heißen Übernahmekandidaten in der boomenden Pharma- und Biotech-Branche heran.



Die Biotech-Aktien des Deutschen Biotech-Riesen BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX) schossen in wenigen Jahren um bis zu 15.973% von 2,51 EUR auf in der Spitze 403,42 EUR in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Pharma-Aktien von BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX) ein Vermögen von bis zu 1.607.251 EUR. Aktuell wird der Deutsche Pharma-Konzern BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX) an der Börse mit 31,03 EUR bewertet. Das ist rund 495 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech und Pharma Aktientips FSD Pharma Inc.



Die Biotech-Aktien des US-Biotech-Konzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 134.452% von 0,326 USD auf in der Spitze 438,64 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Pharma-Aktien von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) ein stattliches Vermögen von bis zu 13.455.215 EUR. Aktuell wird der US-amerikanische Biotech-Riese Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) an der Börse mit 36,65 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund

1.122 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech und Pharma Aktientips 2023 FSD Pharma Inc.



Die Biotech-Aktien des US-Biotech-Riesen Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 31.205% von 0,934 USD auf in der Spitze 292,39 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Biotech-Aktien von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) ein stattliches Vermögen von bis zu 3.130.514 EUR. Aktuell wird der Biotech-Konzern Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) an der Börse mit 118,85 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.894 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech Aktientips 2023 FSD Pharma Inc.



Die Pharma-Aktien des US-Pharma-Riesen Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE) stiegen in den vergangenen Jahren um fantastische 10.996% von 0,552 USD auf in der Spitze 61,25 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Biotech-Aktien von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE) in der Spitze ein Vermögen von 1.109.601 EUR. Aktuell wird der US-Biotech-Gigant Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE) an der Börse mit 221,61 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.531 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech und Pharma Aktientips FSD Pharma Inc.



Die Pharma-Aktien des dänischen Pharma-Riesen Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO) schossen in den vergangenen Jahren um bemerkenswerte 5.876% von 16,80 DKK auf in der Spitze 1.004 DKK in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Biotech-Aktien von Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO) ein Vermögen von bis zu 597.619 EUR. Aktuell wird der dänische Biotech-Riese Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO) mit 227,94 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.632 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Pharma Aktientips FSD Pharma Inc.



Die Biotech-Aktien des US-amerikanischen Biotech-Giganten Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ) kletterten in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.623% von 3,25 USD auf in der Spitze 186,01 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Pharma-Aktien von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ) ein Vermögen von bis zu 572.338 EUR. Aktuell wird der Pharma-Riese Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ) mit 386,00 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 6.150 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech Aktientips FSD Pharma Inc.



Nach Kursgewinnen von bis zu 5.876% mit den Biotech-Aktien von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ), bis zu 5.876% mit den Pharma-Aktien von dänischen Pharma-Riesen Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO), bis zu 10.996% mit den Biotech-Aktien des US-Pharma-Riesen Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE), bis zu 15.973% mit den Biotech-Aktien des Deutschen Biotech-Riesen BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX), bis zu 31.205% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Riesen Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) und bis zu 134.452% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Konzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) bietet Ihnen unser neuer Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Biotech-Sektor.





Unser neuer Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) verfügt über drei vielversprechende Arzneimittelkandidaten zur Behandlung der Volkskrankheiten Multiple Sklerose, Depression und MCAS. Unser Biotech und Pharma Hot Stock 2023 FSD Pharma Inc. hat mit LUCID-MS einen möglichen Game Changer im Kampf gegen die globale Volkskrankheit Multiple Sklerose entwickelt. In vorklinischen Experimenten an Ratten konnten die Symptome der Krankheit erfolgreich bekämpft werden und die Ratten konnten wieder laufen. Lucid-MS hat in mehreren Tiermodellen hervorragende Ergebnisse gezeigt, wie im folgenden Video zu sehen ist. https://www.youtube.com/watch? v=zTxEtSc2KkA. 2,8 Millionen Menschen leiden weltweit an Multiple Sklerose. 1 von 3.000 Menschen auf der Welt erkranken an Multiple Sklerose. Alle fünf Minuten erkrankt weltweit ein Mensch an Multiple Sklerose. 913.925 US-Amerikaner, 845.804 Europäer, etwa 600.000 Asiaten und rund 120.000 Afrikaner sind an Multiple Sklerose erkrankt. Unser Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc hat mit LUCID-MS hat einen möglichen Schlüssel im Kampf gegen die Volkskrankheit Multiple Sklerose in der Hand und steht damit vor der Erschließung des 23 Mrd. USD schweren Milliardenmarktes Multiple Sklerose. Darüber hinaus hat unser Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. mit LUCID-PSYCH einen möglichen Game Changer im Kampf gegen die Volkskrankheit Depression entwickelt. 235,8 Mio. Menschen leiden weltweit an der Volkskrankheit Depression. 18,97 Mio. Nordamerikaner, 25,6 Mio. Lateinamerikaner, 25,9 Mio. Europäer, 137,5 Mio. Asiaten und 25,2 Mio. Afrikaner leiden an Depressionen. Der globale Markt zur Behandlung von Depressionen soll sich bis zum Jahr 2031 auf rund 12,4 Mrd. USD verdoppeln. LUCID-PSYCH ist eine potenziell alternative und klinisch wirksame Lösung zu den bestehenden Behandlungsmöglichkeiten. Unternehmenskreisen zufolge steht unser Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. unmittelbar vor der Veröffentlichung bahnbrechender Nachrichten. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Pharma-Aktien unseres Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. Zudem haben die Biotech-Aktien unseres Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc den langfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse generiert. Unabhängig davon hat Morningstar einen Research Report zu FSD Pharma veröffentlicht. Hier die wichtigsten Eckdaten des Berichts: FSD Pharma Inc. hat sich in den letzten drei Monaten und im vergangenen Jahr besser entwickelt als seine Wettbewerber im Bereich Biotechnologie und Arzneimittel. FSD Pharma Inc. wird mit 4 von 5 Sternen bewertet. Der faire Wert von FSD Pharma Inc. liegt per 14. Februar 2023 bei 4,58 CAD bzw. 3,48 USD pro Aktie. Nach Kursgewinnen von bis zu 5.876% mit den Biotech-Aktien von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ), bis zu 5.876% mit den Pharma-Aktien von dänischen Pharma-Riesen Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO), bis zu 10.996% mit den Biotech-Aktien des US-Pharma-Riesen Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE), bis zu 15.973% mit den Biotech-Aktien des Deutschen Biotech-Riesen BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX), bis zu 31.205% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Riesen Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) und bis zu 134.452% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Konzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) bietet Ihnen unser neuer Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Biotech-Sektor.



Mit Biotech-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Biotech-Aktien des US-amerikanischen Biotech-Giganten Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ) kletterten in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.623% von 3,25 USD auf in der Spitze 186,01 USD in die Höhe. Die Pharma-Aktien des dänischen Pharma-Riesen Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO) schossen in den vergangenen Jahren um bemerkenswerte 5.876% von 16,80 DKK auf in der Spitze 1.004 DKK in die Höhe. Die Pharma-Aktien des US-Pharma-Riesen Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE) stiegen in den vergangenen Jahren um fantastische 10.996% von 0,552 USD auf in der Spitze 61,25 USD in die Höhe. Die Biotech-Aktien des Deutschen Biotech-Riesen BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX) schossen in wenigen Jahren um bis zu 15.973% von 2,51 EUR auf in der Spitze 403,42 EUR in die Höhe. Die Biotech-Aktien des US-Biotech-Riesen Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 31.205% von 0,934 USD auf in der Spitze 292,39 USD in die Höhe geschossen. Die Biotech-Aktien des US-Biotech-Konzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 134.452% von 0,326 USD auf in der Spitze 438,64 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit Pharma-Aktien ein stattliches Vermögen von bis zu 13.455.215 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Biotech- und Pharma-Sektor.



Unser neuer Biotech und Pharma Hot Stock 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Aktuell wird der Deutsche Pharma-Konzern BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX) an der Börse mit 31,03 EUR bewertet. Das ist rund 495 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech und Pharma Aktientips FSD Pharma Inc. Derzeit wird der US-amerikanische Biotech-Riese Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) an der Börse mit 36,65 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.122 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech und Pharma Aktientips 2023 FSD Pharma Inc. Zur Zeit wird der Biotech-Konzern Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) an der Börse mit 118,85 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.894 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech Aktientips 2023 FSD Pharma Inc. Aktuell wird der US-Biotech-Gigant Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE) an der Börse mit 221,61 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.531 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech und Pharma Aktientips FSD Pharma Inc. Derzeit wird der dänische Biotech-Riese Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO) mit 227,94 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.632 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Pharma Aktientips FSD Pharma Inc. Zur Zeit wird der Pharma-Riese Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ) mit 386,00 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 6.150 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech Aktientips FSD Pharma Inc. Mit einem Börsenwert von nur 62,76 Mio. EUR wächst unser Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc zu einem heißen Übernahmekandidaten in der boomenden Pharma- und Biotech-Branche heran.





Ausführliche Informationen zu FSD Pharma Inc.

Ausführliche Informationen zu FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ:HUGE, #HUGE, $HUGE) erhalten Sie auf der Unternehmens-Website:



https://fsdpharma.com





Risiken

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in FSD Pharma Inc. dem Totalverlust-Risiko.



FSD Pharma Inc. befindet sich noch in einem sehr f rühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der FSD Pharma Inc.



Die Biotech-Aktien von FSD Pharma Inc. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.



Börse ist keine Einbahnstraße. Das Investment in Biotech-Aktien der FSD Pharma Inc. unterliegt wie jedes andere Biotech-Aktieninvestment auch dem Kursänderungsrisiko. Investoren in Biotech-Aktien der FSD Pharma Inc. müssen daher jederzeit damit rechnen, dass es zu starken Kursschwankungen und mithin auch zu starken Kursabschlägen kommen kann. Starken Kurssteigerungen können starke Kursverluste folgen. Vor Kursrückschlägen sind Aktionäre generell nicht gefeit. Gegen mögliche Kursverluste sichern Sie sich am besten durch ein Stop-Loss-Limit ab.



Die Expansion und die Weiterentwicklung der Platform der FSD Pharma Inc. ist kapitalintensiv. Für das künftige Unternehmenswachstum benötigt FSD Pharma Inc. zusätzliches Kapital. Die Aufnahme von frischem Eigenkapital sorgt für Verwässerung der Altaktionäre. Diese könnte den Biotech-Aktienkurs der FSD Pharma Inc.-Aktie zumindest zeitweise belasten.



Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der FSD Pharma Inc. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die FSD Pharma Inc. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.





Interessenkonflikte

Die Biotech-Aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.



Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der FSD Pharma Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.



Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Biotech-Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.



Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Biotech-Aktienbeständen in der FSD Pharma Inc. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.



Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.





Toronto (www.aktiencheck.de, Anzeige)

Unser neuer Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) verfügt über drei vielversprechende Arzneimittelkandidaten zur Behandlung der Volkskrankheiten Multiple Sklerose, Depression und MCAS.

Lucid-MS ist ein patentierter neuroprotektiver Wirkstoff, der in präklinischen Modellen gezeigt hat, dass er den Myelinabbau, eine Ursache für Multiple Sklerose, sowie andere neurodegenerative Krankheiten und Zustände verhindert und umkehrt. Luc Alle fünf Minuten erkrankt weltweit ein Mensch an Multiple Sklerose. 913.925 US-Amerikaner, 845.804 Europäer, etwa 600.000 Asiaten und rund 120.000 Afrikaner sind an Multiple Sklerose erkrankt. Unser Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc hat mit LUCID-MS hat einen möglichen Schlüssel im Kampf gegen die Volkskrankheit Multiple Sklerose in der Hand und steht damit vor der Erschließung des 23 Mrd. USD schweren Milliardenmarktes Multiple Sklerose. Darüber hinaus hat unser Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. mit LUCID-PSYCH einen möglichen Game Changer im Kampf gegen die Volkskrankheit Depression entwickelt. 235,8 Mio. Menschen leiden weltweit an der Volkskrankheit Depression. 18,97 Mio. Nordamerikaner, 25,6 Mio. Lateinamerikaner, 25,9 Mio. Europäer, 137,5 Mio. Asiaten und 25,2 Mio. Afrikaner leiden an Depressionen. Der globale Markt zur Behandlung von Depressionen soll sich bis zum Jahr 2031 auf rund 12,4 Mrd. USD verdoppeln. LUCID-PSYCH ist eine potenziell alternative und klinisch wirksame Lösung zu den bestehenden Behandlungsmöglichkeiten. Unternehmenskreisen zufolge steht unser Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. unmittelbar vor der Veröffentlichung bahnbrechender Nachrichten. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Pharma-Aktien unseres Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. Zudem haben die Biotech-Aktien unseres Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc den langfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse generiert. Unabhängig davon hat Morningstar einen Research Report zu FSD Pharma veröffentlicht. Hier die wichtigsten Eckdaten des Berichts: FSD Pharma Inc. hat sich in den letzten drei Monaten und im vergangenen Jahr besser entwickelt als seine Wettbewerber im Bereich Biotechnologie und Arzneimittel. FSD Pharma Inc. wird mit 4 von 5 Sternen bewertet. Der faire Wert von FSD Pharma Inc. liegt per 14. Februar 2023 bei 4,58 CAD bzw. 3,48 USD pro Aktie. Nach Kursgewinnen von bis zu 5.876% mit den Biotech-Aktien von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ), bis zu 5.876% mit den Pharma-Aktien von dänischen Pharma-Riesen Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO), bis zu 10.996% mit den Biotech-Aktien des US-Pharma-Riesen Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE), bis zu 15.973% mit den Biotech-Aktien des Deutschen Biotech-Riesen BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX), bis zu 31.205% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Riesen Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) und bis zu 134.452% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Konzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) bietet Ihnen unser neuer Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Biotech-Sektor.Mit Biotech-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Biotech-Aktien des US-amerikanischen Biotech-Giganten Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ) kletterten in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.623% von 3,25 USD auf in der Spitze 186,01 USD in die Höhe. Die Pharma-Aktien des dänischen Pharma-Riesen Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO) schossen in den vergangenen Jahren um bemerkenswerte 5.876% von 16,80 DKK auf in der Spitze 1.004 DKK in die Höhe. Die Pharma-Aktien des US-Pharma-Riesen Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE) stiegen in den vergangenen Jahren um fantastische 10.996% von 0,552 USD auf in der Spitze 61,25 USD in die Höhe. Die Biotech-Aktien des Deutschen Biotech-Riesen BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX) schossen in wenigen Jahren um bis zu 15.973% von 2,51 EUR auf in der Spitze 403,42 EUR in die Höhe. Die Biotech-Aktien des US-Biotech-Riesen Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 31.205% von 0,934 USD auf in der Spitze 292,39 USD in die Höhe geschossen. Die Biotech-Aktien des US-Biotech-Konzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 134.452% von 0,326 USD auf in der Spitze 438,64 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit Pharma-Aktien ein stattliches Vermögen von bis zu 13.455.215 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Biotech- und Pharma-Sektor.Unser neuer Biotech und Pharma Hot Stock 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Aktuell wird der Deutsche Pharma-Konzern BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX) an der Börse mit 31,03 EUR bewertet. Das ist rund 495 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech und Pharma Aktientips FSD Pharma Inc. Derzeit wird der US-amerikanische Biotech-Riese Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) an der Börse mit 36,65 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.122 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech und Pharma Aktientips 2023 FSD Pharma Inc. Zur Zeit wird der Biotech-Konzern Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) an der Börse mit 118,85 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.894 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech Aktientips 2023 FSD Pharma Inc. Aktuell wird der US-Biotech-Gigant Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE) an der Börse mit 221,61 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.531 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech und Pharma Aktientips FSD Pharma Inc. Derzeit wird der dänische Biotech-Riese Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO) mit 227,94 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.632 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Pharma Aktientips FSD Pharma Inc. Zur Zeit wird der Pharma-Riese Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ) mit 386,00 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 6.150 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech Aktientips FSD Pharma Inc. Mit einem Börsenwert von nur 62,76 Mio. EUR wächst unser Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc zu einem heißen Übernahmekandidaten in der boomenden Pharma- und Biotech-Branche heran.Mit Biotech-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit Pharma-Aktien ein stattliches Vermögen von bis zu 13.455.215 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 5.876% mit den Biotech-Aktien von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ), bis zu 5.876% mit den Pharma-Aktien von dänischen Pharma-Riesen Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO), bis zu 10.996% mit den Biotech-Aktien des US-Pharma-Riesen Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE), bis zu 15.973% mit den Biotech-Aktien des Deutschen Biotech-Riesen BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX), bis zu 31.205% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Riesen Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) und bis zu 134.452% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Konzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) bietet Ihnen unser neuer Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Biotech-Sektor.Die Biotech-Aktien des US-amerikanischen Biotech-Giganten Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ) kletterten in den vergangenen Jahren um beeindruckende 5.623% von 3,25 USD auf in der Spitze 186,01 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Pharma-Aktien von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ) ein Vermögen von bis zu 572.338 EUR. Aktuell wird der Pharma-Riese Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ) mit 386,00 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 6.150 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech Aktientips FSD Pharma Inc.Die Pharma-Aktien des dänischen Pharma-Riesen Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO) schossen in den vergangenen Jahren um bemerkenswerte 5.876% von 16,80 DKK auf in der Spitze 1.004 DKK in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Biotech-Aktien von Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO) ein Vermögen von bis zu 597.619 EUR. Aktuell wird der dänische Biotech-Riese Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO) mit 227,94 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.632 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Pharma Aktientips FSD Pharma Inc.Die Pharma-Aktien des US-Pharma-Riesen Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE) stiegen in den vergangenen Jahren um fantastische 10.996% von 0,552 USD auf in der Spitze 61,25 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Biotech-Aktien von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE) in der Spitze ein Vermögen von 1.109.601 EUR. Aktuell wird der US-Biotech-Gigant Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE) an der Börse mit 221,61 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.531 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech und Pharma Aktientips FSD Pharma Inc.Die Biotech-Aktien des Deutschen Biotech-Riesen BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX) schossen in wenigen Jahren um bis zu 15.973% von 2,51 EUR auf in der Spitze 403,42 EUR in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Pharma-Aktien von BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX) ein Vermögen von bis zu 1.607.251 EUR. Aktuell wird der Deutsche Pharma-Konzern BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX) an der Börse mit 31,03 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 495 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech und Pharma Aktientips FSD Pharma Inc.Die Biotech-Aktien des US-Biotech-Riesen Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 31.205% von 0,934 USD auf in der Spitze 292,39 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Biotech-Aktien von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) ein stattliches Vermögen von bis zu 3.130.514 EUR. Aktuell wird der Biotech-Konzern Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) an der Börse mit 118,85 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.894 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech Aktientips 2023 FSD Pharma Inc.Die Biotech-Aktien des US-Biotech-Konzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 134.452% von 0,326 USD auf in der Spitze 438,64 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Pharma-Aktien von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) ein stattliches Vermögen von bis zu 13.455.215 EUR. Aktuell wird der US-amerikanische Biotech-Riese Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) an der Börse mit 36,65 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.122 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Biotech und Pharma Aktientips 2023 FSD Pharma Inc.Unser neuer Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) verfügt über drei vielversprechende Arzneimittelkandidaten zur Behandlung der Volkskrankheiten Multiple Sklerose, Depression und MCAS.Lucid-MS ist ein patentierter neuroprotektiver Wirkstoff, der in präklinischen Modellen gezeigt hat, dass er den Myelinabbau, eine Ursache für Multiple Sklerose, sowie andere neurodegenerative Krankheiten und Zustände verhindert und umkehrt. Lucid-MS hat in mehreren Tiermodellen hervorragende Ergebnisse gezeigt, wie im folgenden Video zu sehen ist. https://www.youtube.com/watch? v=zTxEtSc2KkALucid-PSYCH ist einzigartiges psychedelisches Molekül, das derzeit in IND-Studien für eine gezielte Behandlung neuropsychiatrischer Störungen, wie z. B. Depression, geprüft wird.FSD-201 ist eine Ultra-Mikro-PEA-Verbindung zur Behandlung von Entzündungszuständen. Von der FDA zugelassene Phase-1-Studien erbrachten positive Topline-Ergebnisse. Phase-2-Studie für nociplastische Schmerzen im Zusammenhang mit dem idiopathischen Mastzellaktivierungssyndrom (Störung) läuft derzeitNach Kursgewinnen von bis zu 5.876% mit den Biotech-Aktien von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ), bis zu 5.876% mit den Pharma-Aktien von dänischen Pharma-Riesen Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO), bis zu 10.996% mit den Biotech-Aktien des US-Pharma-Riesen Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE), bis zu 15.973% mit den Biotech-Aktien des Deutschen Biotech-Riesen BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX), bis zu 31.205% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Riesen Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) und bis zu 134.452% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Konzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) bietet Ihnen unser neuer Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Biotech-Sektor.Unser Biotech und Pharma Hot Stock 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) hat mit LUCID-MS einen möglichen Game Changer im Kampf gegen die globale Volkskrankheit Multiple Sklerose entwickelt. In vorklinischen Experimenten an Ratten konnten die Symptome der Krankheit erfolgreich bekämpft werden und die Ratten konnten wieder laufen.2,8 Millionen Menschen leiden weltweit an Multiple Sklerose. 1 von 3.000 Menschen auf der Welt erkranken an Multiple Sklerose. Alle fünf Minuten erkrankt weltweit ein Mensch an Multiple Sklerose. 913.925 US-Amerikaner, 845.804 Europäer, etwa 600.000 Asiaten und rund 120.000 Afrikaner sind an Multiple Sklerose erkrankt. Unser Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc hat mit LUCID-MS hat einen möglichen Schlüssel im Kampf gegen die Volkskrankheit Multiple Sklerose in der Hand und steht damit vor der Erschließung des 23 Mrd. USD schweren Milliardenmarktes Multiple Sklerose.Lucid-MS ist ein patentierter neuroprotektiver Wirkstoff, der in präklinischen Modellen gezeigt hat, dass er den Myelinabbau, eine Ursache für Multiple Sklerose, sowie andere neurodegenerative Krankheiten und Zustände verhindert und umkehrt. Lucid-MS hat in mehreren Tiermodellen hervorragende Ergebnisse gezeigt, wie im folgenden Video zu sehen ist. https://www.youtube.com/watch?v=zTxEtSc2KkA Zu den neuen Eigenschaften von Lucid-MS gehören unter anderem: Ausgezeichnete Wirksamkeit in verschiedenen präklinischen Tiermodellen. Beschleunigt die funktionelle Genesung von Mausmodellen der Multiplen Sklerose, bewahrt das Myelin und reduziert den zonalen Abbau. Unterdrückt das Immunsystem nicht (nicht-immunmodulatorisch). Potenzielle orale Verabreichung mit einfachem Dosierungsschema.Im ersten Quartal 2023 erhielt FSD Pharma von Health Canada die Genehmigung in Form eines "No Objection Letter" zur Durchführung einer vorgeschlagenen klinischen Phase-1-Studie, in der die Sicherheit und Verträglichkeit von Lucid-MS als neuer Arzneimittelkandidat für die Behandlung von Multipler Sklerose untersucht werden soll.Nach Kursgewinnen von bis zu 5.876% mit den Biotech-Aktien von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ), bis zu 5.876% mit den Pharma-Aktien von dänischen Pharma-Riesen Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO), bis zu 10.996% mit den Biotech-Aktien des US-Pharma-Riesen Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE), bis zu 15.973% mit den Biotech-Aktien des Deutschen Biotech-Riesen BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX), bis zu 31.205% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Riesen Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) und bis zu 134.452% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Konzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) bietet Ihnen unser neuer Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Biotech-Sektor.Darüber hinaus hat unser Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) mit LUCID-PSYCH einen möglichen Game Changer im Kampf gegen die Volkskrankheit Depression entwickelt.235,8 Mio. Menschen leiden weltweit an der Volkskrankheit Depression. 18,97 Mio. Nordamerikaner, 25,6 Mio. Lateinamerikaner, 25,9 Mio. Europäer, 137,5 Mio. Asiaten und 25,2 Mio. Afrikaner leiden an Depressionen. Der globale Markt zur Behandlung von Depressionen soll sich bis zum Jahr 2031 auf rund 12,4 Mrd. USD verdoppeln.LUCID-PSYCH ist eine potenziell alternative und klinisch wirksame Lösung zu den bestehenden Behandlungsmöglichkeiten. Neuartige Arzneimittelformulierung für optionale und dosierte Verabreichung; Beseitigung der "CBT"-Schranke. Leitwirkstoff ist eine Psilocybin-Familie von Verbindungen. Entwicklung einzigartiger Lösungen zur Stabilisierung des Wirkstoffs und der Arzneimittelformulierung. Einreichung der klinischen Phase-1-Studie (Phase-1a und 1b) bei der TGA (Australien) im Januar 2023.FSD einzigartiger Vorteil: Vielversprechende epidemiologische Daten.Depressionen, Angstzustände und andere gesundheitliche Probleme sind bei neurodegenerativen Erkrankungen, einschließlich MS, weit verbreitet.Lucid/FSD Pharma strebt nach der totalen Gesundheit des Gehirns.Nach Kursgewinnen von bis zu 5.876% mit den Biotech-Aktien von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker FSE: JNJ.F, Symbol NYSE:JNJ, #JNJ, $JNJ), bis zu 5.876% mit den Pharma-Aktien von dänischen Pharma-Riesen Novo-Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker FSE: NOVC, Symbol NYSE:NVO, #NVO, $NVO), bis zu 10.996% mit den Biotech-Aktien des US-Pharma-Riesen Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker FSE: PFE.F, Symbol NYSE:PFE, #PFE, $PFE), bis zu 15.973% mit den Biotech-Aktien des Deutschen Biotech-Riesen BioNTech ADR (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker FSE: 22UA.F, NASDAQ:BNTX, #BNTX, $BNTX), bis zu 31.205% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Riesen Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker FSE: AMG.F, Symbol NASDAQ: AMGN, #AMGN, $AMGN) und bis zu 134.452% mit den Biotech-Aktien des US-Biotech-Konzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker FSE: IDP.F, NASDAQ:BIIB, #BIIB, $BIIB) bietet Ihnen unser neuer Biotech und Pharma Aktientip 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Biotech-Sektor.Zudem hat unser Biotech und Pharma Hot Stock 2023 FSD Pharma Inc. (ISIN CA35954B2066 / WKN A2PTUT, FSE Ticker: 0K9A.F, CNSX: HUGE, Symbol NASDAQ: HUGE, #HUGE, $HUGE) einen möglichen Game Changer im Kampf gegen rheumatoider Arthritis und der Psoriasis-Arthritis entwickelt.7,2 Millionen Menschen leider weltweit an rheumatoider Arthritis und der Psoriasis-Arthritis. 3,0 Millionen US-Amerikaner, 3,4 Millionen Europäer und 1,4 Mio. Japaner leiden an dieser Volkskrankheit.FSD201 ist eine Ultra-Mikro-PEA-Verbindung zur Behandlung von Entzündungszuständen. Von der FDA zugelassene Phase-1-Studien erbrachten positive Topline-Ergebnisse. Phase-2-Studie für nociplastische Schmerzen im Zusammenhang mit dem idiopathischen Mastzellaktivierungssyndrom (Störung) läuft derzeit.Ausgestattet mit einer starken Bilanz, einer soliden Pipeline und einem renommierten klinischen Team beabsichtigt FSD, seine führenden Wirkstoffkandidaten durch klinische Studien voranzutreiben, mit dem Ziel, Therapien für Millionen von Menschen bereitzustellen, die an neurodegenerativen und neuropsychiatrischen Erkrankungen leiden.FSD201 ist entzündungshemmender, in präklinischen und klinischen Studien gut erforschter Wirkstoff, adressiert große Märkte mit Wachstumschancen bei opioidsparenden Indikationen (Schmerzen, postoperative Schmerzen, Morphintoleranz usw.), Endometriose, Osteoarthritis, Fibromyalgie usw.