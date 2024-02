Die Erwartung baldiger und nachhaltiger Zinssenkungen deute darauf hin, dass an den Staatsanleihemärkten bereits viel eingepreist sei, sofern nicht erneut Sorgen über das Risiko einer Rezession aufkämen. Das Tempo des Inflationsrückgangs 2023 sei im historischen Vergleich sehr hoch gewesen. Die Breakeven-Inflationsraten - ein Indikator für die Inflationserwartungen der Finanzmärkte - würden nun für das nächste Jahrzehnt Inflationsniveaus anzeigen, die in der Nähe der von den Zentralbanken angestrebten Preisstabilität lägen (rund 2% für die USA, Großbritannien und den Euroraum).



Die Credit Spreads von Unternehmensanleihen, die sich auf einem 12-Monats-Tief befänden, würden auf begrenzte Abwärtsrisiken hindeuten, obwohl sich die verzögerten Auswirkungen der geldpolitischen Straffung (Zinserhöhungen) wahrscheinlich immer noch in den Kreditkosten niederschlagen würden. Viele qualitativ hochwertige Unternehmen mit Investment-Grade würden die Gelegenheit nutzen, vor dem Zinserhöhungszyklus die Restlaufzeit ihrer Schulden (d. h. das Datum, an dem die Darlehen zurückgezahlt werden müssten) zu verlängern. Die High-Yield-Märkte für Unternehmensanleihen und -kredite (niedrigere Qualität) seien jedoch aufgrund ihrer kürzeren Laufzeiten (frühere Rückzahlungstermine) und ihres höheren Anteils an variabel verzinslichen Schulden (Schulden, bei denen die zu zahlenden Zinsen an einen Referenzzinssatz wie die Inflation oder die Marktzinsen gekoppelt seien) anfälliger. Die Ausfallraten der Kreditnehmer seien gegenüber den früheren Tiefstständen bereits deutlich gestiegen, und es gebe keine Anzeichen dafür, dass sie ihren Höchststand bereits erreicht hätten.



Globale Aktien würden derzeit im Gesamtkontext teuer erscheinen, was jedoch in erster Linie auf die hohen Bewertungen von US-Aktien zurückzuführen sei, insbesondere auf eine kleine Zahl großer Wachstumswerte. Die langfristigen Gewinnwachstumserwartungen für US-Unternehmen seien auf ein sehr hohes Niveau gestiegen. Grund dafür sei offenbar der große Optimismus bezüglich des künftigen Potenzials der Künstlichen Intelligenz zur Gewinnsteigerung. Allerdings würden die Prognosen die bisherigen Wachstumsraten dramatisch übersteigen und dürften ohne einen Paradigmenwechsel beim Produktivitätswachstum kaum zu rechtfertigen sein. Generell sei in den globalen Gewinnerwartungen bereits ein deutlicher Wirtschaftsaufschwung eingepreist, während Ökonomen für 2024 eine Verlangsamung vorhersagen würden. Wie könne beides gleichzeitig stimmen?



Die Märkte außerhalb der USA und kleinere US-Unternehmen sind nach wie vor günstiger und könnten sich nach Meinung der Experten von Janus Henderson Investors gut entwickeln, sollte es zu einer sanften Landung kommen. Die Gewinnprognosen würden weniger anspruchsvoll erscheinen und seien tendenziell eher zyklisch. Dies könne jedoch in beide Richtungen wirken: Bei einer härteren wirtschaftlichen Landung könne es immer noch zu erheblichen Kursverlusten kommen, auch wenn die Ausgangsposition günstiger sei. Ein Wechsel zu einer dovisheren Geldpolitik (Zinssenkungen) könnte insbesondere kleinere Unternehmen helfen, die meist am empfindlichsten auf Kreditkosten reagieren würden.



Anfang 2024 kämen zu den Zinsrisiken, die die Märkte in den letzten beiden Jahren beschäftigt hätten, noch erhebliche Unsicherheiten hinzu. Geopolitische Risiken hätten bereits die Jahre 2022 und 2023 geprägt, und die Gewalt im Nahen Osten und die Gefahr einer weiteren Eskalation dürften den Anlegern weiterhin Sorgen bereiten. Ein möglicher Angebotsschocks im Welthandel oder auf den Energiemärkten bleibe ein Aufwärtsrisiko für die Inflation. Auch China habe nach wie vor mit den Problemen eines langfristigen Schuldenanstiegs in wichtigen Wirtschaftssektoren zu kämpfen. Zahlungsausfälle von Immobilienentwicklern, Treuhandgesellschaften und möglicherweise auch von lokalen Kommunalverwaltungen würden die aufkeimende Stimmung der Anleger belasten, da eine konzertierte Reaktion der Zentralregierung ausbleibe.



Darüber hinaus sei 2024 mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wahlberechtigt. In einer Zeit, in der die Spaltung immer größer zu werden scheine, die Staatsverschuldung in den Industrieländern steige und die Unsicherheit über die Bewältigung zahlreicher globaler Herausforderungen zunehme, könnten die Märkte einige der möglichen Ergebnisse nur schwer verkraften.



Die Rallye an den Finanzmärkten Ende 2023 habe viele Assets angesichts der Übertreibungen der Anleger etwas überkauft erscheinen lassen. Die Chancen für eine sanfte Landung seien nach wie vor gering, wobei Abweichungen in beide Richtungen erhebliche Volatilität auslösen könnten. Über den Erwartungen liegende Wachstumsergebnisse könnten Zinssenkungen verzögern und die Bewertungen belasten, während schlechtere Daten das Schreckgespenst einer harten Landung heraufbeschwören könnten. Die Experten von Janus Henderson Investors glauben, dass Anleger die kommenden Daten aufmerksam verfolgen und über eine Diversifizierung ihrer Portfolios nachdenken sollten. (01.02.2024/ac/a/m)





