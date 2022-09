Die Volatilität dürfte Richtung US-Midterm-Elections erhöht bleiben, auch weil die Zentralbanken noch restriktiver würden und dem Markt somit Liquidität entziehen würden.

Für Q4 sei Berenberg Wealth and Asset Management leicht optimistisch, weil die meisten Anleger mit schlechten Wirtschaftsdaten rechnen würden und vorsichtig positioniert seien. Richtung Jahresende dürfte mit Blick auf das nächste Jahr der Optimismus wieder zunehmen.

Portfoliopositionierung auf einen Blick



Im dritten Quartal habe Berenberg Wealth and Asset Management nur wenig an seiner leicht defensiven Asset-Allokation verändert. Man habe die stark gestiegenen Zinsen genutzt, um langlaufende Staatsanleihen in Europa zu Lasten der Kasse aufzustocken, sodass die Duration des Portfolios in Richtung der Benchmarkduration angestiegen sei. Dies dürfte im Falle einer Rezession helfen, dann dürften nämlich vor allem langfristige Zinsen fallen. Berenberg Wealth and Asset Management bleibe bei Anleihen aber weiter im Untergewicht. Bei Aktien habe man nach dem Abverkauf im September das moderate Untergewicht geschlossen.



Insgesamt bleibe Berenberg Wealth and Asset Management bei seiner Barbell-Strategie: Die wachstumsstarken Qualitätsaktien und Nebenwerte habe man um rohstofflastige Aktiensegmente und direktes Rohstoff-Exposure erweitert. Rohstoffnahe Produkte würden Portfoliovolatilität reduzieren und als Inflationshedge dienen. Zusätzlich sei Berenberg Wealth and Asset Management noch in einem flexiblen Absicherungsprodukt investiert. Eine deutliche Goldposition bleibe ebenfalls Bestandteil seines Multi-Asset-Portfolios. Bei Aktien bevorzuge man weiterhin Schwellenländer gegenüber den USA und Europa. Bei Anleihen präferiere Berenberg Wealth and Asset Management weiterhin Schwellenländeranleihen. Anleihen sicherer Emittenten würden untergewichtet bleiben, seien aber zuletzt aufgestockt worden. (Horizonte Q4 2022) (28.09.2022/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Sommerrallye in Aktien wurde ab August durch einen erneuten Abverkauf abgelöst, so Berenberg im aktuellen Kapitalmarktausblick des Berenberg Wealth and Asset Management.Auslöser dafür seien restriktive Zentralbankkommentare, steigende Anleiherenditen und negative Gewinnrevisionen gewesen.