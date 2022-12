Während die Wachstumsprognosen der Ökonomen einigermaßen optimistisch sind, erscheinen die Gewinnprognosen der Analysten sehr optimistisch, so die Experten von Janus Henderson Investors. Für die Finanzmärkte bedeute dies, dass in der ersten Jahreshälfte mit anhaltenden Gewinnherabstufungen zu rechnen sei, was die Anlegerstimmung wahrscheinlich weiter belasten werde. Doch selbst wenn sich die Wachstumsdynamik für Risikoanlagen als problematisch erweisen sollte, gebe die Aussicht auf einen Höchststand der Zinssätze Anlass zu Optimismus. Während des aktuellen Zinserhöhungszyklus hätten sich Aktien umgekehrt und eng an die Zinsvolatilität gehalten. Angesichts der Verlangsamung der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank dürfte sich die Zinsvolatilität abschwächen und Aktien und anderen Risikoanlagen helfen, nach den geldpolitischen Änderungen und Schocks des Jahres 2022 wieder zur Ruhe zu kommen. In der Tat zeige die Geschichte, dass Aktien nach der letzten Zinserhöhung der US-Notenbank (FED) in der Regel gut abschneiden würden, außer wenn sie ungewöhnlich teuer gewesen seien.



Da das Gesamtbild nach wie vor derart komplex sei und die Weltwirtschaft so viele zyklische und strukturelle Schwächen aufweise, sei es schwierig, ein überzeugendes Fundamentalszenario für den Übergang von der Baisse des Jahres 2022 zu einer neuen Hausse im Jahr 2023 zu entwickeln. Stattdessen seien die Experten von Janus Henderson Investors der Meinung, dass ein einigermaßen realistisches Szenario darin bestehe, dass Anleger solide Renditen aus qualitativ hochwertigen Anlagen erzielen könnten, auch wenn sie auf dem Weg dorthin wahrscheinlich viele Turbulenzen bewältigen müssten. Ein Blick auf Multi-Asset-Investments zeige, wie sehr sich die Anlagemöglichkeiten im vergangenen Jahr verändert hätten. Während sich die Renditen von Multi-Asset-Income-Portfolios zu Jahresbeginn 2022 auf einem historischen Tiefstand befunden hätten, würden sie jetzt die attraktivsten Ertragschancen und Renditeerwartungen seit der globalen Finanzkrise bieten.



Bei Aktien wie auch bei Krediten seien die Experten von Janus Henderson Investors zum Jahresbeginn leicht defensiv eingestellt, wobei sie eher auf Qualität als auf Zyklizität und Leverage setzen und eine gewisse Liquidität bereithalten würden, um bei scheinbar unvermeidbaren Markttiefs zu kaufen. Auf regionaler Ebene erscheinen US-Aktien angesichts ihrer relativen Bewertungen, des Gewinnrisikos und der Sektorzusammensetzung weniger attraktiv als Aktien aus der Eurozone, Japan und Großbritannien, so die Experten von Janus Henderson Investors. Im Credit-Bereich erscheinen europäische IG-Investment-Grade-Anleihen am attraktivsten, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Am stärksten hätten die Experten von Janus Henderson Investors ihre Einschätzung der Asset-Allokation 2022 im Bereich der Staatsanleihen geändert. Sie hätten ihre langjährige Untergewichtung aufgegeben und sähen Staatsanleihen nun als Kernbestandteil von Multi-Asset-Portfolios im Jahr 2023 an. Während die Aussicht auf einen Höchststand der Zinssätze und negative Wachstumsüberraschungen eine zweideutige Kombination für Risikoanlagen darstelle, wären beide Trends positiv für die Anleihen-Duration. Eine weitere zyklische Überlegung sei, dass Staatsanleihen in der Regel besser abschneiden würden als Aktien und andere Risikoanlagen, wenn die Arbeitslosenquote steige, was die Experten für die kommenden Quartale erwarten würden. Obwohl die quantitative Straffung wahrscheinlich für einigen Gegenwind sorgen werde, sehe das Gesamtbild von Angebot und Nachfrage recht günstig aus. Der beispiellose Abbau der Anlegerpositionen habe die seit 14 Jahren bestehende Übergewichtung von festverzinslichen Wertpapieren in Multi-Asset-Portfolios beseitigt und dazu beigetragen, dass Anleger weltweit 67 Mrd. US-Dollar an Barmitteln angesammelt hätten. US-Staatsanleihen hätten in den letzten beiden Kalenderjahren negative Renditen geliefert. In der 250-jährigen Geschichte sei dies noch nie in drei aufeinander folgenden Jahren geschehen.



Alles in allem komme man kaum um die Schlussfolgerung herum, dass die ersten Monate des Jahres 2023 ein komplexes Umfeld für Risikoanlagen darstellen würden: Die Zentralbanken würden weiterhin die Geldpolitik straffen, das globale Wachstum verlangsame sich und die chinesische Wirtschaft sei mit zahlreichen Spannungen konfrontiert. Die Märkte dürften so lange schwanken, bis die Entwicklungen auf der geldpolitischen Seite oder in China ermutigend genug seien, um die unvermeidlichen schlechten Nachrichten über die Unternehmensgewinne zu kompensieren. Da der größte Teil des Zinserhöhungszyklus nun hinter uns liegt und die Bewertungen von Vermögenswerten deutlich attraktiver sind als noch vor einem Jahr, dürfte 2023 ein besseres Jahr für Anlagerenditen werden als 2022, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Die wichtigste Hypothese unseres Basisszenarios ist die Einschätzung, dass die Zinssätze in der ersten Jahreshälfte 2023 ihren Höchststand erreichen und die Märkte dadurch das Vertrauen gewinnen, die von uns erwartete Konjunkturabschwächung in der Eurozone, in Großbritannien und in den USA zu verkraften, so die Experten von Janus Henderson Investors. Eine hartnäckig hohe Inflation wäre wahrscheinlich das größte Risiko für dieses Szenario und könnte dazu führen, dass die Trends der Marktperformance von 2022 länger anhalten würden als von den Experten erwartet. Aufwärtsrisiken könnten darin bestehen, dass die großen Zentralbanken eine außergewöhnliche weiche Landung hinlegen würden, bei der sich die Inflation verringere und Rezessionen vermieden werden könnten. Positive Entwicklungen im Ukraine-Krieg oder im chinesischen Gesundheitswesen seien weitere Möglichkeiten für konstruktivere Wirtschafts- und Marktergebnisse. (28.12.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - 2022 war für die meisten Anleger ein schwieriges Jahr, so Paul O'Connor, Head of Multi-Asset und Portfolio Manager von Janus Henderson Investors.Sie hätten die Auswirkungen einiger außergewöhnlicher globaler Entwicklungen einpreisen müssen, darunter den Krieg in der Ukraine, die anhaltenden Auswirkungen der Pandemie und drastische Veränderungen in der globalen Geld- und Finanzpolitik. Es sei ein Jahr gewesen, in dem die Zinssätze in vielen Volkswirtschaften in die Höhe geschnellt seien und das Wachstum in den meisten Ländern immer wieder gesenkt worden sei. Die meisten der weltweit wichtigsten Aktien-, Kredit- und Staatsanleihenindices hätten zu irgendeinem Zeitpunkt im Jahr Verluste von fast 20% oder mehr verzeichnet.Die Märkte würden sich nur selten mit dem Jahreswechsel ändern. Der Gegenwind sowohl an der Zins- als auch an der Wachstumsfront werde wahrscheinlich bis weit in das Jahr 2023 hinein anhalten. Nach der aggressiven Zinsanpassung im Jahr 2022 scheinen die Erwartungen an positive Effekte der Zinspolitik jedoch recht überschaubar zu sein, so die Experten von Janus Henderson Investors. Das deute daraufhin, dass die schwierigen Nachrichten wahrscheinlich größtenteils bereits eingepreist seien. Obwohl die Experten von Janus Henderson Investors davon ausgehen würden, dass die wichtigsten Zentralbanken in den nächsten Monaten weiterhin eine Reihe von Zinserhöhungen vornehmen würden, dürften die Leitzinsen in den USA im ersten Quartal und in der Eurozone sowie in Großbritannien im zweiten Quartal ihren Höhepunkt erreichen. Auch wenn die Inflation in diesen Volkswirtschaften bis weit in das Jahr 2023 hinein unangenehm hoch bleiben dürfte, sollten die Befürchtungen der Zentralbanken durch das sich verlangsamende Wachstum und die Erkenntnis, dass die vollständigen Auswirkungen früherer Zinserhöhungen mit der üblichen langen und variablen Verzögerung im Wirtschaftssystem wirksam würden, etwas abgefedert werden.Abgesehen von diesen zyklischen Entwicklungen in den Industrieländern bleibe China ein potenzieller Joker für die weltweiten Konjunkturaussichten. Ökonomen würden für 2023 eine deutliche Erholung des chinesischen Wachstums erwarten, da die Regierung ihre Null-Covid-Politik letztendlich aufgeben dürfte. Obwohl eine geordnete Wiederöffnung der chinesischen Wirtschaft ein plausibles Szenario sei, scheine es unwahrscheinlich, dass selbst die erfolgreichste Version die Wirtschaft vor Jahresmitte ankurbeln werde. Weitere Fortschritte bei der Entwicklung chinesischer mRNA-COVID-Impfstoffe könnten das Vertrauen in dieses Ergebnis stärken, dennoch dürfte die Pandemie in den ersten Monaten des Jahres weiterhin für erhebliche wirtschaftliche Beeinträchtigungen sorgen. Angesichts dieser Unwägbarkeiten und der anhaltenden wirtschaftlichen und finanziellen Bedrohungen durch die sich abzeichnende Immobilienkorrektur würden die Aussichten für die chinesische Wirtschaft außergewöhnlich unberechenbar bleiben und Spielraum für positive wie negative Überraschungen in einem Ausmaß bieten, das den globalen Konjunkturverlauf 2023 verändern könnte.