Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "Für das Jahr 2023 wird erwartet, dass China sich als Motor der globalen wirtschaftlichen Aktivität wieder behaupten wird", sagt Jade Fu, Portfoliomanagerin bei UBS Asset Management (UBS-AM).Ein Multi-Asset-Ansatz für Investitionen in China biete sich aufgrund politischer Veränderungen an, die das Wachstum und die Marktöffnung des Landes fördern würden: Die Beendigung der Technologie-Regulierungskampagne und der Beginn einer umfassenden wirtschaftlichen Wiedereröffnung nach der Pandemie würden voraussichtlich die Verbraucherausgaben und die Aktien-Bewertungen in China steigern."Ein Multi-Asset-Ansatz, der Onshore-Aktien, chinesische Hochzinsanleihen und Staatsanleihen umfasst, ermöglicht Investoren umfassende Einblicke in das Land und schützt gleichzeitig gegen Abwärtsrisiken. Darüber hinaus zeigen chinesische Vermögenswerte eine geringe Korrelation zu entwickelten Märkten und bieten damit eine attraktive Diversifikation. Chinesische Aktien sollten in den nächsten fünf Jahren jährliche geometrische Renditen von 1,7 Prozentpunkten höher als entwickelte Marktaktien erzielen", so Jade Fu. (06.03.2023/ac/a/m)