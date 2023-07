Vor diesem Hintergrund rät DER AKTIONÄR Anlegern, den Pennystock zu meiden und stattdessen auf etablierte Hersteller wie BYD (ISIN CNE100000296 / WKN A0M4W9) und Daimler Truck zu setzen, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 06.07.2023)



Mullen Automotive Inc. (ISIN: US62526P2083, WKN: A3EEQ9, NASDAQ Ticker-Symbol: MULN) ist ein Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV) im Entwicklungsstadium. Mullen Automotive bietet Optionen für Elektrofahrzeuge an, die in den Vereinigten Staaten gebaut werden. Das Unternehmen ist in verschiedenen vertikalen Geschäftsbereichen der Automobilbranche tätig. Mullen Automotive besitzt einige synergetische Geschäftsbereiche, darunter CarHub, eine digitale Plattform, die künstliche Intelligenz (KI) einsetzt, um eine interaktive Lösung für den Kauf, den Verkauf und den Besitz eines Autos anzubieten, und Mullen Energy, ein Geschäftsbereich, der sich auf die Weiterentwicklung der Batterietechnologie und Notfalllösungen für den Point-of-Care konzentriert. Das Unternehmen entwickelt Mullen FIVE. Der Mullen FIVE ist ein vollelektrisches, mittelgroßes Sport Utility Vehicle (SUV). Das Unternehmen entwickelt außerdem den Mullen DragonFLY, einen elektrischen Hochleistungssportwagen. Mullen Automotive entwickelt für Unternehmen in den Vereinigten Staaten eine nachhaltige, kommerzielle EV-Alternative, die für eine Vielzahl von Anwendungsfällen angepasst werden kann. (06.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mullen Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Mullen Automotive Inc. (ISIN: US62526P2083, WKN: A3EEQ9, NASDAQ Ticker-Symbol: MULN) unter die Lupe.Die Mullen Automotive-Aktie schnelle am Donnerstag um mehr als 50 Prozent in die Höhe. Grund für den rasanten Kursanstieg sei eine Pressemeldung, wonach der US-Konzern eine Kanzlei beauftragt habe, die Aktivitäten von Leerverkäufern auf mögliche Kursmanipulationen zu untersuchen und Schadenersatz einzuklagen. Zudem habe der Konzern ein Rückkaufprogramm angekündigt.Update: Am Nachmittag habe Mullen Automotive via Adhoc noch ein Rückkaufprogramm angekündigt. In der dazugehörigen Pressemitteilung heiße es: "Das Unternehmen hält die Aktie für deutlich unterbewertet und handelt mit einem erheblichen Abschlag zum aktuellen Barbestand von etwa 235 Mio. Dollar".Das Board of Directors habe ein Aktienrückkaufprogramm gebilligt, welches dem Unternehmen erlaube, bis zum 31. Dezember 2023 eigene Aktien im Wert von bis zu 25 Mio. Dollar aus seinem ausstehenden Stammaktien zu kaufen. Wichtig: Die Genehmigung des Aktienrückkaufprogramms verpflichte die Gesellschaft nicht zum Kauf von Aktien und könne vom Vorstand jederzeit vor dem Ablaufdatum beendet oder geändert werden. Die Aktien könnten dabei von Zeit zu Zeit zurückgekauft werden Markt oder in privat ausgehandelten Transaktionen erworben werden (...). Gemessen am Börsenwert von rund 44 Mio. Dollar entspreche dies bis zu 56,8 Prozent aller ausstehenden Aktien.Ursprüngliche Nachricht: Auf der Grundlage von Berichten, die Mullen Automotive von ShareIntel - einem Dienstleister, der für auftraggebende Unternehmen das Börsengeschehen analysiere - erhalten habe, gehe der US-Konzern davon aus, dass er möglicherweise Ziel einer Marktmanipulation durch illegale Leerverkäufe seiner Stammaktien geworden sei, wie es in der Pressemitteilung heiße."Seit unserer Ankündigung am 28. April haben wir aktiv gegen ungedeckte Leerverkäufe ermittelt und verfügen nun über genügend Informationen, um die Anwaltskanzlei zu beauftragen, aktiv gegen alle Marktmanipulatoren vorzugehen, die ungedeckte Leerverkäufe, Spoofing oder andere illegale Handlungen einsetzen", habe David Michery, Ceo von Mullen Automotive erklärt.Im vorbörslichen US-Handel steige die Mullen Automotive-Aktie zeitweise um 65 Prozent. In den kommenden Tagen sei mit weiteren Ausschlägen zu rechen, sollten Leeverkäufer ihre Positionen tatsächlich eindecken müssen. Jedoch müsse sich der Konzern, der gerade seine ersten Fahrzeuge auf den Markt bringe, erst einmal gegen die starke Konkurrenz durchsetzen.