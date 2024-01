Börsenplätze Mowi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

17,35 EUR +5,25% (19.01.2024, 13:03)



Euronext Oslo-Aktienkurs Mowi-Aktie:

197,55 NOK +4,77% (19.01.2024, 13:05)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Euronext Oslo-Symbol Mowi-Aktie:

MOWI



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Neben Lachs werden auch unterschiedliche Arten von Weißfisch und Meeresfrüchte gezüchtet und verkauft, sowohl in frischem (naturbelassen, geräuchert, mariniert etc.) als auch in gefrorenem Zustand. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. Zu Mowi gehören die Marken: pieters, the Organic Salmon Co., Rebel Fish, Sterling, Olav's, Supreme Salmon, Certified Sustainable Seafood, Ducktrap River und Kritsen. (19.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Lachszüchters Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) unter die Lupe.Der Kurs des norwegischen Lachsproduzenten lege im heutigen Handel deutlich zu. Auch gestern hätten sich die Anteilscheine des Weltmarktführers bereits deutlich verteuert. Denn am Donnerstag habe das Unternehmen ein Trading-Update veröffentlicht, welches am Markt sehr gut angekommen sei. Und heute sorge eine Kurszielanhebung für zusätzlichen Rückenwind.So würden die Experten der britischen Großbank Barclays die Mowi-Titel mit "overweight" einstufen. Zuvor habe das Anlagevotum noch "equal weight" gelautet. Darüber hinaus habe Analyst Alex Sloane das Kursziel von 222 auf 250 Norwegische Kronen (umgerechnet 21,84 Euro) angehoben. Daraus errechne sich Aufwärtspotenzial von 27 Prozent.Im vierten Quartal habe Mowi insgesamt 129.000 Tonnen Lachs produziert. Damit seien die Norweger im gesamten Jahr auf 476.000 Tonnen gekommen und hätten damit einen neuen Höchstwert erreicht. Mit einem operativen Gewinn von 203 Millionen Euro habe Mowi die Prognosen der Analysten übertroffen, die mit einem EBIT in Höhe von 195 Millionen Euro gerechnet hätten.Mowi dürfte auch in diesem Jahr wieder stattliche Gewinne einfahren. Die Aktie des norwegischen Weltmarktführers habe zwar eher nicht das Potenzial, Anlegern innerhalb kurzer Zeit üppige Kursgewinne zu bescheren.Mit einem KGV von 12 und einer Dividendenrendite von mehr als vier Prozent sind die Anteilscheine allerdings aktuell noch relativ günstig bewertet und bleiben daher ein attraktives Investment, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 13,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link