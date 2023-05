Börsenplätze Mowi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

16,99 EUR +8,77% (25.05.2023, 14:36)



Euronext Oslo-Aktienkurs Mowi-Aktie:

199,40 NOK +7,49% (25.05.2023, 14:24)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Euronext Oslo-Symbol Mowi-Aktie:

MOWI



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Neben Lachs werden auch unterschiedliche Arten von Weißfisch und Meeresfrüchte gezüchtet und verkauft, sowohl in frischem (naturbelassen, geräuchert, mariniert etc.) als auch in gefrorenem Zustand. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. Zu Mowi gehören die Marken: pieters, the Organic Salmon Co., Rebel Fish, Sterling, Olav's, Supreme Salmon, Certified Sustainable Seafood, Ducktrap River und Kritsen. (25.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An der Börse in Oslo dürfte die Laune bei einigen Marktteilnehmern richtig gut sein. Denn wer die Anteilscheine von Lachsproduzenten wie Mowi, Bakkafrost oder Salmar im Depot habe, könne sich über stattliche Kurszuwächse freuen. Diese lägen allesamt an einer Meldung, die gerade über die Ticker gelaufen sei.Demnach plane der norwegische Staat die neue Ressourcensteuer doch etwas niedriger anzusetzen als bisher angekündigt. Im vergangenen Herbst sei bekannt geworden, dass auch Unternehmen, die Offshore-Anlagen betreiben würden - also in erster Linie etwa Lachsfarmen oder Windpark-Betreiber - künftig eine Extra-Steuer bezahlen müssten. Daraufhin seien die Kurse der Lachsproduzenten wie Mowi oder Salmar kräftig eingebrochen. Bakkafrost habe sich als vorwiegend auf den Färöer-Inseln tätiger Konzern damals noch relativ robust gehalten.Die Höhe der Steuer sollten zunächst 35 Prozent betragen. Nachdem die Lachsfarmbetreiber Sturm gegen die Ankündigung gelaufen seien und dabei Rückenwind von einigen Oppositionsparteien, habe es nun einen Kompromiss gegeben. Um die Einführung der Ressourcensteuer durch das Parlament zu bekommen, werde sie auf 25 Prozent verringert. Darüber hinaus komme die Regierung den Unternehmen auch in anderen Punkten etwas entgegen. An der Börse seien diese Schritte direkt gefeiert worden. Mit der Aktie von Mowi sei es direkt um neun Prozent nach oben gegangen, bei Salmar seien es zunächst sogar elf Prozent gewesen.Auch die Anteile von Mowi (Stopp: 12,00 Euro) und die charttechnisch sehr spannende Salmar (Stopp: 34,00 Euro) bleiben attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link