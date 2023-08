Euronext Oslo-Aktienkurs Mowi-Aktie:

184,90 NOK +2,92% (23.08.2023, 16:25)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Euronext Oslo-Symbol Mowi-Aktie:

MOWI



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Neben Lachs werden auch unterschiedliche Arten von Weißfisch und Meeresfrüchte gezüchtet und verkauft, sowohl in frischem (naturbelassen, geräuchert, mariniert etc.) als auch in gefrorenem Zustand. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. Zu Mowi gehören die Marken: pieters, the Organic Salmon Co., Rebel Fish, Sterling, Olav's, Supreme Salmon, Certified Sustainable Seafood, Ducktrap River und Kritsen. (23.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Lachszüchters Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) unter die Lupe.Der norwegische Konzern habe am Mittwoch schmackhafte Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Mowi habe im Berichtszeitraum einen neuen Umsatzrekord verzeichnet und in allen Bereichen eine starke operative Entwicklung an den Tag legen können. Auch Dividendenjäger kämen bei den Norwegern erneut auf ihre Kosten. Investierte Anleger könnten sich über ein Quartalsdividende i.H.v. 2 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 0,17 Euro) freuen. Der Stichtag sei der 4. September, der Auszahlungstermin solle laut Mowi der 11. September sein.Die Mowi-Aktie reagiere auf die Zahlen mit einem deutlichen Kursplus von fast 3%. Und das, obwohl wichtige Eckdaten des Quartals bereits Mitte Juli via Trading-Update kommuniziert worden seien. Der Wert bleibe insbesondere für konservativ ausgerichtete Anleger langfristig ein lohnendes Investment (Stopp: 12 Euro), so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2023)Börsenplätze Mowi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:16,13 EUR +2,87% (23.08.2023, 17:00)