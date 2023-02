Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Neben Lachs werden auch unterschiedliche Arten von Weißfisch und Meeresfrüchte gezüchtet und verkauft, sowohl in frischem (naturbelassen, geräuchert, mariniert etc.) als auch in gefrorenem Zustand. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. Zu Mowi gehören die Marken: pieters, the Organic Salmon Co., Rebel Fish, Sterling, Olav's, Supreme Salmon, Certified Sustainable Seafood, Ducktrap River und Kritsen. (16.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) eine solide Depotbeimischung für Dividendenjäger.Starke Zahlen: Der weltgrößte Lachsproduzent Mowi habe im vierten Quartal des abgelaufenen Jahres gleich mehrere Rekorde aufgestellt. So habe der Umsatz im Schlussquartal auf eine neue Bestmarke in Höhe von 1,36 Milliarden Euro gesteigert werden können. Auch bei den Gewinnen habe es neue Rekorde gegeben.Das EBIT sei von 146 auf 239 Millionen Euro geklettert. Für das Gesamtjahr habe Mowi Erlöse von 5,0 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,0 Milliarden Euro gemeldet. Die Norweger möchten ihre Anteilseigner in Form einer Quartalsdividende von 1,70 Norwegische Kronen je Aktie (NOK; knapp 0,17 Euro) am Erfolg beteiligen.Mowi habe zudem in Norwegen im abgelaufenen Jahr 294.000 Tonnen Lachs produziert - so viel wie noch nie zuvor. Insgesamt seien es 2022 sogar 464.000 Tonnen gewesen, was natürlich ebenfalls eine neue Bestmarke gewesen sei. Mowi-CEO Ivan Vindheim habe sich mit der starken Entwicklung natürlich sehr zufrieden gezeigt: "Ich möchte allen meinen 11.500 Kolleginnen und Kollegen in der Organisation, ohne deren Engagement und harte Arbeit diese Meilensteinergebnisse nicht möglich gewesen wären, meine enorme Wertschätzung aussprechen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: