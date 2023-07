Börsenplätze Mowi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

15,495 EUR +0,26% (14.07.2023, 10:23)



Euronext Oslo-Aktienkurs Mowi-Aktie:

173,25 NOK -0,43% (14.07.2023, 10:10)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Euronext Oslo-Symbol Mowi-Aktie:

MOWI



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Neben Lachs werden auch unterschiedliche Arten von Weißfisch und Meeresfrüchte gezüchtet und verkauft, sowohl in frischem (naturbelassen, geräuchert, mariniert etc.) als auch in gefrorenem Zustand. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. Zu Mowi gehören die Marken: pieters, the Organic Salmon Co., Rebel Fish, Sterling, Olav's, Supreme Salmon, Certified Sustainable Seafood, Ducktrap River und Kritsen. (14.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Lachszüchters Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) unter die Lupe.Der Nahrungsmittelkonzern habe heute ein Trading-Update für das zweite Quartal des laufenden Jahres veröffentlicht. Demnach sei es bei Mowi im Frühjahr absolut rund gelaufen. Die Gewinne seien weiterhin gesprudelt und die Produktion habe sogar leicht über den selbst gesteckten Zielen des Unternehmens gelegen.Denn Mowi habe für das Q2 ursprünglich mit 104.500 Tonnen gerechnet, nun seien es 107.500 Tonnen geworden. Zum Vergleich: Im ersten Quartal, dem dank der sehr hohen Lachspreise letztlich finanziell betrachtet besten der Unternehmensgeschichte, habe die Produktion noch bei 103.000 Tonnen gelegen. Erwartungsgemäß sei in Q2 der Löwenanteil mit 61.500 Tonnen wieder auf den norwegischen Heimatmarkt entfallen, danach seien mit großem Abstand die Anlagen in Schottland (18.000 Tonnen) und in Chile (14.500 Tonnen) gefolgt. Darüber hinaus seien 9.500 Tonnen in Kanada produziert worden, 3.000 Tonnen auf den Färöer Inseln und 1.500 Tonnen in Irland.Das bereinigte EBIT habe mit 300 Mio. Euro leicht unter dem starken Ergebnis des Vorjahreszeitraums mit 320 Mio. Euro gelegen. Besonders hoch seien die EBIT-Margen auf den Färöer Inseln mit 4,60 Euro pro Kilo gewesen. Aber auch die Profitabilität in Norwegen sei mit 3,35 Euro sehr hoch gewesen, ebenso in Schottland mit 2,30 Euro je Kilo. Das niedrigste EBIT sei mit 1,30 Euro in Kanada erzielt worden, etwas höher seien die operativen Gewinne pro Kilo in Chile (1,80 Euro) und in Irland (1,40 Euro) ausgefallen. Das detaillierte Zahlenwerk für die Monate April bis Juni würden die Norweger am 23. August präsentieren.Mit einem KGV von 11 und einer Dividendenrendite von mehr als vier Prozent ist die Mowi-Aktie allerdings aktuell noch relativ günstig bewertet und bleibt daher für konservative Anleger ein attraktives Investment, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte auf 12,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 14.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link