Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

16,28 EUR 0,00% (29.03.2023, 15:59)



Euronext Oslo-Aktienkurs Mowi-Aktie:

183,30 NOK +0,16% (29.03.2023, 15:48)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Euronext Oslo-Symbol Mowi-Aktie:

MOWI



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Neben Lachs werden auch unterschiedliche Arten von Weißfisch und Meeresfrüchte gezüchtet und verkauft, sowohl in frischem (naturbelassen, geräuchert, mariniert etc.) als auch in gefrorenem Zustand. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. Zu Mowi gehören die Marken: pieters, the Organic Salmon Co., Rebel Fish, Sterling, Olav's, Supreme Salmon, Certified Sustainable Seafood, Ducktrap River und Kritsen. (29.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim weltgrößten Lachsproduzenten Mowi laufe es aktuell weiterhin rund. So habe das Unternehmen kürzlich die Zahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt und damit durchaus überzeugen können. Der Aktienkurs komme indes weiterhin nur etwas schwerfällig voran, obwohl die Lachspreise weiter auf einem sehr hohen Niveau verharren würden.So habe der Konzern auf seiner Homepage berichtet: "Die bessere Nachfrage und der Rückgang des globalen Angebots um ein Prozent führten zu einem Allzeithoch bei den Spotpreisen. Mit verbesserten Preisen und Volumina in der Nähe von Rekordhöhen war der Konzernumsatz mit 4,9 Milliarden Euro der höchste aller Zeiten." Darüber hinaus sei es Mowi erstmals gelungen, beim operativen Gewinn die Schwelle von einer Milliarde Euro zu übertreffen.Bei Mowi laufe es derzeit weiterhin rund. Auch die mittel- bis langfristigen Perspektiven würden stimmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: