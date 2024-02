Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Mowi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

17,735 EUR +2,84% (15.02.2024, 09:17)



Euronext Oslo-Aktienkurs Mowi-Aktie:

202,90 NOK +2,68% (15.02.2024, 09:25)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Euronext Oslo-Symbol Mowi-Aktie:

MOWI



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Neben Lachs werden auch unterschiedliche Arten von Weißfisch und Meeresfrüchte gezüchtet und verkauft, sowohl in frischem (naturbelassen, geräuchert, mariniert etc.) als auch in gefrorenem Zustand. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. Zu Mowi gehören die Marken: pieters, the Organic Salmon Co., Rebel Fish, Sterling, Olav's, Supreme Salmon, Certified Sustainable Seafood, Ducktrap River und Kritsen. (15.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Lachszüchters Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) unter die Lupe.Der weltgrößte Lachsproduzent Mowi habe am Mittwoch seine Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2023 vorgelegt. Die Ergebnisse der Norweger sowie die Ankündigung einer höheren Dividende seien am Markt gut angekommen. Die Mowi-Aktie habe zulegen und dadurch ein frisches Kaufsignal generieren können.So habe Mowi im vierten Quartal 2023 einen neuen Rekordumsatz von 1,43 Milliarden Euro verbucht, nachdem im Vorjahresquartal noch 1,36 Milliarden Euro erlöst worden seien.Erfreulich für die Mowi-Aktionäre: Sie würden eine Dividendenausschüttung von insgesamt 983 Millionen Euro oder eben 1,90 Norwegische Kronen je Aktie (umgerechnet etwa 0,17 Euro) erhalten. Analysten hätten im Vorfeld lediglich mit einer Ausschüttung von durchschnittlich 1,50 Kronen gerechnet.Auch auf Jahresbasis hätten neue Rekorde vermeldet werden können, etwa die höchste Erntemengen von 475.000 Tonnen (was einem Wachstum von 2,4 Prozent entspreche, während weltweit die Produktion im vergangenen Jahr Experten zufolge um 2,5 Prozent gesunken sein dürfte) oder ein Umsatz in Höhe von 5,5 Milliarden Euro.Für das Gesamtjahr 2024 würden die Norweger indes weiterhin eine Produktion von 500.000 Tonnen Lachs anpeilen - die Rekordjagd könnte also auch im laufenden Jahr fortgesetzt werden.Bei Mowi laufe es weiterhin rund. Die immer noch moderat bewertete Aktie des Weltmarktführers bleibt nicht nur für Dividendenjäger ein attraktives Investment, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 13,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 15.02.2024)