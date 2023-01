Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

16,385 EUR +0,40% (16.01.2023, 09:39)



Euronext Oslo-Aktienkurs Mowi-Aktie:

176,20 NOK +1,26% (16.01.2023, 09:29)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Euronext Oslo-Symbol Mowi-Aktie:

MOWI



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Neben Lachs werden auch unterschiedliche Arten von Weißfisch und Meeresfrüchte gezüchtet und verkauft, sowohl in frischem (naturbelassen, geräuchert, mariniert etc.) als auch in gefrorenem Zustand. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. Zu Mowi gehören die Marken: pieters, the Organic Salmon Co., Rebel Fish, Sterling, Olav's, Supreme Salmon, Certified Sustainable Seafood, Ducktrap River und Kritsen (16.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) unter die Lupe.Beim weltgrößten Lachsproduzenten Mowi laufe es weiterhin rund. Das norwegische Unternehmen habe nun ein Trading-Update für das vierte Quartal des abgelaufenen Jahres veröffentlicht. Dies könnte dem nach dem Steuer-Schock im Oktober stark gelaufenen Dividendentitel womöglich weiteren Schwung verleihen.So habe das operative EBIT mit 239 Millionen Euro im Schlussquartal leicht über den Markterwartungen gelegen. Auch bei der Gesamtproduktion hätten die Norweger die Prognosen der Analysten leicht übertreffen können.Knapp zwei Drittel der Produktion würden auf Norwegen entfallen. Zudem sei die Profitabilität der Anlagen im Heimatland immer noch deutlich höher als in den ausländischen Zuchtanlagen. So habe das EBIT in Norwegen bei 2,30 Euro pro Kilo gelegen. Zum Vergleich: Auf den Färöer-Inseln seien es 1,75 Euro, in Kanada 1,50 Euro, in Chile 1,10 Euro und in Schottland lediglich 0,70 Euro gewesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: