Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als Investor widmet sich die Mountain Alliance AG dem Digitalgeschäft, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt. Aktuell hält die Mountain Alliance AG mehr als dreißig Unternehmensbeteiligungen in drei Segmenten: Meta-Plattformen, SaaS, Digital Media sowie Value-Added-Ecommerce und Digital Business Services. Die Mountain Alliance AG ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets. (16.09.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mountain Alliance-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF).Mountain Alliance habe am Mittwoch die Halbjahreszahlen für 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen blicke trotz der herausfordernden Marktsituation mit Zuversicht auf die zweite Jahreshälfte.In den ersten sechs Monaten sei der Umsatz um 34,4% yoy auf 5,7 Mio. Euro gestiegen. Der Grund hierfür sei die gute operative Entwicklung der vollkonsolidierten Beteiligungen wie beispielsweise Shirtinator oder Promipool, die sich in einem insgesamt eingetrübten Marktumfeld erfolgreich hätten behaupten können.Während sich das Kernportfolio überwiegend positiv entwickelt habe, sei das Ergebnis durch die negative Kursentwicklung von Bio-Gate, Exasol und Asknet Solutions geprägt gewesen. Dies habe von den Erträgen aus den zwei Exits sowie den Bewertungen des Restportfolios im ersten Halbjahr nicht überkompensiert werden können und zu einem Beteiligungsverlust von -1,7 Mio. Euro geführt (H1 2021: +7,5 Mio. Euro). Entsprechend sei das Konzernergebnis zum Halbjahr mit -2,3 Mio. Euro ebenfalls negativ ausgefallen (VJ: 5,0 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von 1,9 Mio. Euro habe sich der Net-Asset-Value (NAV) der Mountain Alliance AG auf 48,0 Mio. Euro nach 50,5 Mio. Euro zum Jahresende 2021 belaufen. Dies entspreche einem NAV pro Aktie von 6,97 Euro (vs. 7,34 Euro zum 31.12.2021).Im Hinblick auf weitere Einstiegsmöglichkeiten sei das Management unverändert positiv gestimmt. Durch die angespannte Situation an den Kapitalmärkten befänden sich derzeit die Bewertungen zahlreicher Technologieunternehmen im Abwärtstrend. Hieraus würden sich lukrative Investitionsmöglichkeiten ergeben, um das Beteiligungsportfolio sinnvoll zu erweitern. Die eigene Guidance, die ein Umsatzwachstum von 5% bis 10% bei den vollkonsolidierten Gesellschaften und eine Steigerung des NAVs um 5% vorsehe, sei trotz des aktuellen Gegenwinds bestätigt worden.Das derzeitige Kapitalmarktumfeld scheine für das Management von Mountain Alliance vor allem Chancen zu bieten. Die vollzogenen Exits, das generierte Umsatzwachstum und die aussichtsreichen Investitionsmöglichkeiten würden für Zuversicht sorgen.