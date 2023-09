Zuletzt habe in Q1 die Präsenz in Europa mit der erneuten Übernahme einer weiteren starken Marke ausgebaut werden können. Bei einem von den Analysten unterstellten Unternehmenswert von knapp 200 Mio. Euro entspreche der verbleibende Anteil von Mountain Alliance, unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen Umsatz-Multiples von 1,0x für 2023e (betrachtet worden seien jüngste Trading Multiples im Small Cap-Segment, direkte Wettbewerber sowie entsprechende Sektor-Multiples), in etwa 2,4 Mio. Euro.



Wenngleich die Bewertung auf Basis eines HGB-Einzelabschlusses mit Ungenauigkeiten verbunden ist und Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, darin eher einen Rückschritt in der Transparenz sehen, bekräftigen sie vor dem Hintergrund der soliden Entwicklung im ersten Halbjahr, dem ihres Erachtens attraktiven Beteiligungsportfolio in verschiedenen Wachstumsmärkten sowie dem Verkauf der börsennotierten Beteiligungen und damit der Fokussierung auf die Kernkompetenz ihre Kaufempfehlung für die Mountain Alliance-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 6,00 Euro. (Analyse vom 26.09.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Mountain Alliance AG:



Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als Investor widmet sich die Mountain Alliance AG dem Digitalgeschäft, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt. Aktuell hält die Mountain Alliance AG mehr als dreißig Unternehmensbeteiligungen in drei Segmenten: Meta-Plattformen, SaaS, Digital Media sowie Value-Added-Ecommerce und Digital Business Services. Die Mountain Alliance AG ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets. (26.09.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mountain Alliance-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF).Das Beteiligungsunternehmen Mountain Alliance habe am 20. September den H1-Finanzbericht für das aktuelle Geschäftsjahr veröffentlicht, der den Analystenerwartungen weitestgehend entspreche und eine Verbesserung des NAVs gegenüber dem Ende 2022 ausgewiesenen Wert bedeute.Keine Konsumzurückhaltung bei Shirtinator zu spüren - Konzernerlöse würden zunehmen: Nach den ersten sechs Monaten des GJ habe ein Pro-forma-Umsatz i.H.v. 5,9 Mio. Euro zu Buche gestanden, was ein leichtes Plus von rund 4% yoy impliziere (H1/22: 5,7 Mio. Euro). Wesentlich für die Top Line-Entwicklung sei das Geschäft von Shirtinator, was zuletzt von einer deutlichen Erholung des Konsumklimas gegenüber dem Vorjahr profitiert habe.Deutlich verbessertes Konzernergebnis durch Verschlankung der Holdingkosten und positiven Bewertungseffekt bei Lingoda: Für die Analysten weitaus bedeutender sei jedoch die Entwicklung des Beteiligungs- und Konzernergebnisses sowie des Portfoliowertes in Form des NAVs. Durch eine Aufwertung der Beteiligung (6,7%) an dem Sprachlernanbieter Lingoda habe das Finanzergebnis signifikant auf knapp 2 Mio. Euro verbessert werden können, während zum H1/22 mit -1,8 Mio. Euro ein deutlich negativer Wert berichtet worden sei. Zurückzuführen sei die Anhebung des Unternehmenswertes (MONe: 230 Mio. Euro) sowohl auf die erfreuliche Entwicklung des bestehenden Geschäfts als auch auf die zunehmende Visibilität wesentlicher Umsatzbeiträge aus dem B2B2G-Business, mit dem Lingoda eine klare Abgrenzung zu weiteren Wettbewerbern aufweise. Auch den Analysten erscheine die Aufwertung vor dem Hintergrund der starken Wachstumsaussichten realistisch (Umsatz in 2023e: 70 Mio. Euro; Wachstumsprognose für 2024e: rd. 40% yoy auf etwa 100 Mio. Euro; durchschnittliches Peer-Umsatz-Multiple für 2023e: 3,3x).Wie im Comment vom 11. Mai bereits ausführlich beleuchtet, sei Lingoda dank der Geschäftsmodellausrichtung mit einem interaktiven und nicht text-basierten Lernansatz von den Kursrückgängen sowie Bewertungsabschlägen in Folge des aufkommenden Substitutionsrisikos von KI-Anwendungsmöglichkeiten verschont geblieben. Die Analysten sähen derzeit kein Szenario, in dem technologische Innovationen einen negativen Einfluss auf die Bewertung von Lingoda einnehmen könnte. Der daraus resultierende positive Bewertungseffekt habe darüber hinaus die gegenläufigen Wertentwicklungen der börsennotierten Beteiligungen überkompensieren können. Unter Berücksichtigung der reduzierten Kostenstrukturen in der Holding (u.a. Wegfall von Kosten für die IFRS-Berichterstattung) habe sich auch das Konzernergebnis spürbar verbessert und knapp 1 Mio. Euro (Vgl. H1/22: -2,3 Mio. Euro) betragen. Die für Beteiligungsunternehmen zentrale Steuerungsgröße des Portfoliowertes habe sich zum Stichtag im Vergleich zur publizierten Größe im Rahmen des GB 2022 verbessert (NAV H1/23: 47,6 Mio. Euro vs. FY22: 47,5 Mio. Euro).Ungeachtet der negativen Kursentwicklungen dieser Beteiligungen würden die Analysten die Absicht befürworten, sich von diesen Anteilen zu trennen und sich entsprechend stärker auf die Kernkompetenz, den Beteiligungen an privaten Unternehmen dank der guten Vernetzung im VC-Markt zu fokussieren. Hierin sähen die Analysten einen klaren Mehrwert aus Anlegersicht, die diesen Zugang nicht hätten.FY-Guidance bestätigt - Exit von AlphaPet sollte das H2 prägen: Die kommunizierte Guidance für 2023, die eine Steigerung des NAVs um 5-10% vorsehe, sei trotz des nach wie vor eingetrübten Marktumfelds bestätigt worden. Wenngleich sich nach eigenen Aussagen die Verlangsamung des Marktes deutlich bei dem avisierten Exit von AlphaPet zeige, der bereits innerhalb der ersten sechs Monate erfolgen sollte, würden die Analysten hierzu mit positivem Newsflow in der zweiten Jahreshälfte rechnen. Auch wenn sich der Plattformbetreiber für Premium-Tiernahrung dem aktuell eingetrübtem Konsumklima nach Erachten der Analysten nicht vollständig entziehen können dürfte, würden sie durch die attraktive Marktposition sowie dem Fokus auf dem Vertrieb von margenstarken Eigenmarken im Vergleich zu zahlreichen Wettbewerbern deutlich mildere Auswirkungen erwarten.