Entsprechend rechnen Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, im Laufe des Jahres hierzu mit positivem Newsflow und halten an ihrer Kaufempfehlung für die Mountain Alliance-Aktie fest. Das Kursziel werde bei 6,00 Euro belassen. (Analyse vom 11.05.2023)



Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als Investor widmet sich die Mountain Alliance AG dem Digitalgeschäft, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt. Aktuell hält die Mountain Alliance AG mehr als dreißig Unternehmensbeteiligungen in drei Segmenten: Meta-Plattformen, SaaS, Digital Media sowie Value-Added-Ecommerce und Digital Business Services. Die Mountain Alliance AG ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets. (11.05.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mountain Alliance-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF).Das Beteiligungsunternehmen Mountain Alliance habe am 10. Mai den Finanzbericht für das zurückliegende Geschäftsjahr veröffentlicht und einen Ausblick auf 2023 gegeben.Ende 2022 hätten Erlöse i.H.v. 11,4 Mio. Euro zu Buche gestanden, was einer Steigerung von rund 13% yoy entspreche. Im Wesentlichen dürfte die positive Entwicklung von Shirtinator zum Top Line-Wachstum beigetragen haben. Anhaltspunkte hierfür liefere die Segmentberichterstattung, in der unter Digital Media & Retail die Gesellschaften Promipool sowie Shirtinator (2022: 10,1 Mio. Euro; +16,7% yoy) zusammenfasst würden und wovon nach Erachten der Analysten der wesentliche Anteil auf Shirtinator zurückzuführen sei (MONe: 8,5 Mio. Euro).Während EBITDA und EBIT des Vollkonsolidierungskreises ggü. 2021 um 0,4 Mio. Euro bzw. 0,6 Mio. Euro habe verbessert werden können, habe dies dennoch nicht die gegenläufige Entwicklung der börsengelisteten Beteiligungen Bio-Gate AG, der Exasol AG (Schlusskurse per 31.12.2022: 2,82 Euro bzw. 2,81 Euro) sowie der delisteten Asknet Solutions kompensiert. Da die bilanzierte Verbindlichkeit aus dem Erwerb der Mountain Technology mit der Kursentwicklung von Exasol korreliere, sei als Reaktion auf den Kursrückgang in 2021 ein Ertrag von knapp 6,4 Mio. Euro verbucht worden, der das Beteiligungsergebnis massiv beeinflusst habe (2022: lediglich 0,5 Mio. Euro). Folglich habe dieses in 2022 mit -1,7 Mio. Euro signifikant unter Vorjahr gelegen (6,0 Mio. Euro). In Summe habe sich ein Ergebnis je Aktie von -0,38 Euro (2021: 0,55 Euro) ergeben.Vergangene Woche habe die WELT über den Kurseinbruch um knapp 50% bei Bildungsanbietern wie Chegg und Udemy berichtet. Analysten sähen, dass durch den Einsatz von ChatGPT eine gesamte Branche zur Disposition stünde. Nach Erachten der Analysten der Montega AG dürfte sich dies jedoch ausschließlich auf die textbasierten Ansätze der Sprachlern-Anbieter beziehen. Deshalb würden sie die Meldung vielmehr als Werttreiber für Lingoda erachten, da mit virtuellen Präsenz-Lernformaten ein von den Kunden geschätztes persönliches Lernumfeld geschaffen werde und dies den Fokus der Online-Sprachschule darstelle (Darstellung des Geschäftsmodells im Comment vom 27. Februar).Mountain Alliance befinde sich derzeit nach wie vor in Gesprächen zum Erwerb ganzer Beteiligungsportfolios. Die in 2022 erfolgreich realisierten Exits dürften damit die Grundlage zum Aufbau neuer Positionen bilden. Flankierend dürfte MA die Verteilungsstruktur der transferierten Exit-Volumina (in 2022: 62% durch Verkäufe an Beteiligungsgesellschaften vs. 36% in 2021) zu Gute kommen.