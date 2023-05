Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2023)



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (08.05.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys habe in der vergangenen Woche erneut deutlich zulegen können. Nach einem unerwartet starken Schlussquartal 2022 habe sich das Biotechunternehmen auch zum Jahresauftakt überraschend gut geschlagen. Die beiden US-Großbanken Goldman Sachs und J.P. Morgan würden aber dennoch bei ihrer skeptischen Einschätzung bleiben.Der Erlös des ersten Quartals sei im Vergleich zum Vorjahr um gut die Hälfte auf 62,3 Millionen Euro geklettert, wie MorphoSys am Mittwochabend in der vergangenen Woche mitgeteilt habe. Damit habe das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen am Markt um 22 Prozent geschlagen, habe James Gordon von der US-Investmentbank J.P. Morgan in einer ersten Reaktion geschrieben. Seine eigenen Annahmen seien sogar um fast ein Drittel getoppt worden.Der Branchenexperte habe für die positive Überraschung vor allem die höheren Lizenz- und Meilenstein-Zahlungen im Quartal verantwortlich gemacht, die auf mehr als das Dreieinhalbfache angestiegen seien. MorphoSys habe in den drei Berichtsmonaten bis Ende März zudem von einem lebhafteren Geschäft mit seinem Blutkrebsmedikament Monjuvi profitiert. Dieses habe 20,8 Millionen Dollar (19,4 Millionen Euro) in die Konzernkasse gespült, ein Jahr zuvor seien es noch 18,7 Millionen Dollar gewesen. Außerhalb der Vereinigten Staaten halte der Partner Incyte die Vermarktungsrechte - als Lizenzgebühren seien 700.000 Euro an MorphoSys geflossen.Ergebnisseitig stecke das Unternehmen weiter in den roten Zahlen. Zwar seien die Vertriebskosten im vergangenen Quartal gesunken, doch habe der Krebsspezialist über ein Viertel mehr für die Forschung und Entwicklung ausgegeben als im Vorjahr. Hier hätten zuletzt zusätzliche Kosten für wichtige Medikamentenstudien zu Buche geschlagen. Der operative Verlust habe sich so auf 69,5 Millionen Euro daher leicht erhöht.Laut J.P. Morgan-Analyst Gordon sei der Fehlbetrag beim Betriebsergebnis wegen der höheren Investitionen damit überraschend hoch ausgefallen. Und auch Rajan Sharma von Goldman Sachs habe mit einem besseren Resultat gerechnet, er habe hierfür auch Kosten im Zusammenhang mit der jüngst verkündeten Restrukturierung verantwortlich gemacht. So habe MorphoSys im März die Einstellung seiner präklinischen Forschungsprogramme und den Abbau von rund 70 Stellen am Firmensitz bekannt gegeben.Goldman Sachs habe die Einstufung für MorphoSys auf "sell" und das Kursziel von 12,50 Euro bestätigt. Analyst Rajan Sharma habe sein Bewertungsmodell für den Antikörperspezialisten in seiner jüngsten Studie an die Ergebnisse des ersten Quartals angepasst. Für die Anlagestory seien sie aber von eher geringer Bedeutung - sie hänge von klinischen Studiendaten ab. Im Fokus stehe dabei die Phase 3-Studie Manifest-2 mit Pelabresib bei Myelofibrose.Auch J.P. Morgan habe die Einstufung auf "underweight" belassen. Analyst James Gordon habe in einer am Freitag vorliegenden Studie wegen des gestiegenen Wettbewerbs seine Schätzungen für den Umsatz mit dem Blutkrebsmedikament Monjuvi gesenkt, aber auch seine Erwartungen für die Betriebskosten nach unten revidiert. Kurzfristig sehe er für das Unternehmen Risiken.Nach der starken Entwicklung zuletzt müsse die Aktie von MorphoSys zum Wochenauftakt etwas Federn lassen. Auf Pelabresib lägen große Hoffnungen. Die Daten vor dem Jahresende würden richtungsweisend sein. Bis dahin sei allerdings Geduld gefragt. Anleger, die der Empfehlung des "Aktionär" im Dezember bei 15,09 Euro gefolgt seien, lägen mittlerweile deutlich im Plus.