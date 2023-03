Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (16.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys habe im vergangenen Jahr seine Verluste massiv verringert. Den operativen Verlust habe man um 57% auf knapp 221 Mio.Euro reduzieren können. Unter dem Strich sei für 2022 ein Fehlbetrag von gut 151 Mio. Euro angefallen, 2021 habe MorphoSys allerdings noch einen Verlust von fast 515 Mio.Euro ausgewiesen.Analysten hätten mit einem deutlich schlechteren Ergebnis gerechnet. Während die Meldung eines neuen Finanzvorstands im schwachen Marktumfeld verpufft sei, könne die Aktie nun aber im nachbörslichen Handel zulegen.Der auf neue Krebstherapien spezialisierte Konzern habe 2022 von höheren Umsätzen mit seinem Medikament Monjuvi sowie gestiegenen Lizenzeinnahmen profitiert. Im Gegenzug seien deutlich weniger Kosten beim bayerischen Unternehmen angefallen, wie MorphoSys am Mittwochabend nachbörslich in mitgeteilt habe. Im neuen Jahr könnten die Ausgaben aber wieder etwas steigen. Zugleich schließe der Vorstand 2023 für Monjuvi auch sinkende Erlöse nicht aus, was jedoch bereits seit Jahresbeginn bekannt sei.Nach den jüngsten Rücksetzern sei die MorphoSys-Aktie charttechnisch angeschlagen, die starken Ergebnisse könnten nun das Chartbild aber wieder aufhellen. Nichtsdestotrotz müsse MorphoSys in den kommenden Monaten zeigen, dass die Fokussierung auf die wichtigsten Projekte von Erfolg gekrönt sei. Anleger könnten dabeibleiben, sich aber mit einem Stopp bei 11,50 Euro absichern, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:13,635 EUR -5,41% (15.03.2023, 17:35)