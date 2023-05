(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (10.05.2023/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin zu kaufen.In Q1/23 sei ein bemerkenswerter Anstieg der Gesamterlöse beobachtet worden, die 62,3 Mio. Euro erreicht hätten, was einem Wachstum von 50% gegenüber 41,5 Mio. Euro in Q1/22 entspreche. Dieser Aufschwung sei hauptsächlich auf einen Anstieg der Verkäufe von klinischen Fläschchen zurückzuführen. Die Umsatzerlöse würden sich zusammen aus Monjuvi-Produktverkäufen in Höhe von 19,4 Mio. Euro (ein Anstieg um 17% gegenüber dem Vorjahr), Lizenzgebühren in Höhe von 21,6 Mio. Euro (ein Anstieg um 14% gegenüber dem Vorjahr) sowie Lizenzen, Meilensteinen und sonstigen Erträgen in Höhe von 21,3 Mio. Euro (ein Anstieg um über 100% gegenüber dem Vorjahr) setzen. Die Umsatzkosten hätten sich im Berichtszeitraum auf 21,0 Mio. Euro (Q1/22: 7,9 Mio. Euro) belaufen, wobei der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr vor allem auf Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Fläschchen an Incyte zurückzuführen sei.Die F&E-Kosten seien in Q1/23 auf 83,1 Mio. Euro (Q1/22: 65,0 Mio. Euro) gestiegen, vor allem aufgrund erhöhter Kosten für die Patientenrekrutierung in den laufenden klinischen Studien für MorphoSys. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten seien rückläufig gewesen und hätten sich auf 16,9 Mio. Euro (Q1/22: 21,9 Mio. Euro) und die allgemeinen Verwaltungskosten auf 10,9 Mio. Euro (Q1/22: 14,6 Mio. Euro) belaufen. Der konsolidierte Nettoverlust habe sich im gleichen Zeitraum auf 44,4 Mio. Euro (Q1/22: Nettoverlust von 122,7 Mio. Euro) belaufen.MorphoSys habe ein solides Q1/23 mit einem Umsatz von 19,4 Mio. Euro mit Monjuvi® in den USA und einer starken Cash-Position von 791,5 Mio. Euro bis zum 31. März 2023 gemeldet. Das Unternehmen habe die Rekrutierung für die Phase-3-Studie MANIFEST-2 zu Pelabresib in der Erstlinienbehandlung von Myelofibrose und für die Phase-3-Studie frontMIND zu Tafasitamab in der Erstlinienbehandlung des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms erfolgreich abgeschlossen. Die Topline-Daten der MANIFEST-2-Studie würden nun für Ende 2023 erwartet, früher als bisher angenommen. Darüber hinaus habe MorphoSys seinen strategischen Schwerpunkt auf die Onkologie-Pipeline im mittleren bis späten Stadium verlagert, den Betrieb gestrafft und die Belegschaft reduziert. Obwohl die Ergebnisse dieser laufenden Studien noch nicht feststünden, seien die bisher erzielten Fortschritte lobenswert.Dr. Mohamad Vaseghi, Analyst von FMR Research, bekräftigt jedoch seine "kaufen"-Empfehlung für die MorphoSys-Aktie und senkt sein Kursziel leicht auf EUR 26,50 (27,00). (Analyse vom 10.05.2023)Disclosures:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;