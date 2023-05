Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (22.05.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die MorphoSys-Aktie kenne seit Anfang des Jahres kein Halten mehr. Rund 70 Prozent habe sie seitdem zugelegt. Durch die jüngste Rally sollte die Bodenbildung nun abgeschlossen sein und weitere Kursgewinne könnten folgen. Darauf deute auch das Chartbild hin, denn das nächste massive Kaufsignal stehe kurz bevor.Um fast 20 Prozent hätten sich die Papiere von MorphoSys allein im Mai verteuert. Infolge des Kurssprungs am 4. Mai von knapp neun Prozent hätten sie sogar die mittelfristige Abwärtstrendlinie überwunden. Zudem sei im März im Bereich der 14-Euro-Marke ein höheres Tief eingezogen worden, was für den Abschluss der monatelangen Bodenbildung spreche.Zwar sei der RSI überkauft und deute deshalb aus kurzfristiger Sicht eine Korrektur an. Doch mittelfristig stehe dem ein deutlich stärkeres Kaufsignal gegenüber.Die nächsten Ziele seien das Oktober-Hoch 2022 bei 24,63 Euro und das April-Hoch 2022 bei 27,87 Euro. Schaffe die MorphoSys-Aktie es sogar, diese beiden Hürden zu überwinden, rücke die psychologisch wichtige 30-Euro-Marke in den Fokus."Der Aktionär" habe mit seiner Kaufempfehlung in Ausgabe 51/22 goldrichtig gelegen und diese Ende April in einem Online-Artikel erneuert. Zwar gebe es kurzfristig Korrekturpotenzial, um den überkauften RSI abzukühlen. Doch mittelfristig ist das nächste Ziel die Marke von 30 Euro, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 22.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link