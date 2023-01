Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

16,19 EUR -5,04% (19.01.2023, 13:33)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (19.01.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys: Die lange Talfahrt scheint gestoppt - AktienanalyseDie MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) gehört zu den großen Enttäuschungen der vergangenen Jahre, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gegenüber dem Höchststand sei es um fast 92 Prozent nach unten gegangen. Die Talfahrt Ende vergangenen Jahres mit der Nachricht gegipfelt habe, dass sich der Antikörperspezialist einen neuen Finanzvorstand suchen müsse. Denn der aktuelle Amtsinhaber Sung Lee verlasse nach zwei Jahren aus persönlichen Gründen das Biotechunternehmen. Der aus den USA zugezogene Lee sei im Februar 2021 zu MorphoSys gekommen. Er plane den Angaben zufolge nun die Rückkehr nach Kalifornien. Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits eingeleitet worden.Zwei Herabstufungen durch J.P. Morgan und Morgan Stanley mit Kurszielen deutlich unterhalb der aktuellen Notiz hätten dem Titel dann den Rest gegeben. Jedoch habe der Ausverkauf abrupt geendet. Denn MorphoSys habe angekündigt, dass die Ergebnisse zum aktuell wichtigsten Hoffnungsträger Pelabresib zur Behandlung von bei Myelofibrose bereits Anfang 2024 verfügbar sein sollten statt wie bisher geplant in der ersten Hälfte des kommenden Jahres. Auf eine Zulassung hoffe MorphoSys bisherigen Angaben zufolge 2025. Der seltene Knochenmarkkrebs sei schwer behandelbar. Ein Durchbruch bei auf diesem Gebiet wäre daher auch wirtschaftlich ein Erfolg.Die jüngsten Zwischenergebnisse zu Pelabresib seien vielversprechend ausgefallen. Wie das MorphoSys-Management im Rahmen einer Branchenkonferenz von in San Francisco habe durchblicken lassen, hätten die Daten zu Pelabresib in Kombination mit dem Wirkstoff Ruxolitinib bei der Erstlinienbehandlung tiefgreifende und dauerhafte Verbesserungen sowohl des Milzvolumens als auch der Symptomwerte zum Teil bis in die 72. Woche gezeigt. Dabei stehe das Ansprechen der Milz in Zusammenhang mit Verbesserungen der Knochenmarksmorphologie, habe es geheißen. Auch habe MorphoSys frühere Angaben bestätigt, wonach Pelabresib eine mögliche krankheitsmodifizierende Wirkung haben könnte - darauf deute die Analyse der Biomarker hin. "Mit Pelabresib haben wir die großartige Möglichkeit, den Therapiestandard bei Myelofibrose zu verbessern und den Einsatz auf andere myeloische Erkrankungen auszudehnen, in denen ein hoher medizinischer Bedarf besteht", habe CEO Jean-Paul Kress gesagt.Angesichts des immensen Cashbestands von circa 30 Euro je MorphoSys-Aktie ist der Wert gut nach unten abgesichert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2023)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:16,185 EUR -5,54% (19.01.2023, 13:18)