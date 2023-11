Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

18,48 EUR +1,29% (28.11.2023, 13:04)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

18,305 EUR +2,84% (28.11.2023, 12:51)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (28.11.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys habe sich nach ihrem Ausverkauf im Zuge der Studiendaten zum großen Hoffnungsträger Pelabresib zuletzt deutlich erholen können. Bereits am Montag habe das Papier rund 7 Prozent zulegen können. Am heutigen Dienstag gehe es bis zum Mittag um weitere 3 Prozent nach oben auf 18,33 Euro. Hier werde die Luft allerdings nun vorerst dünn.Die Phase-3-Studiendaten zum großen Hoffnungsträger Pelabresib zur Behandlung von Myelofibrose, die in der vergangenen Woche veröffentlicht worden seien, seien nicht ganz so gut ausgefallen wie erhofft. Zwar habe der primäre Endpunkt erreicht werden können, bei den sekundären Endpunkten habe es allerdings Enttäuschungen gegeben. Bei einem Teil der Probanden habe die zulassungsrelevante Studie keinerlei statistische Signifikanz hinsichtlich der Verbesserung bestimmter Krankheitssymptome gezeigt.Die Aktie sei in der Folge bis auf unter 15 Euro nach unten gerauscht, habe sich hier aber stabilisieren können. MorphoSys habe Ende September über einen Cashbestand bei 18,79 Euro je Aktie verfügt. In diesem Bereich sei das Papier damit unterstützt.Die kommenden Wochen und Monate würden nun entscheidend, wie es mit Pelabresib weitergehe. Zunächst seien die Augen auf den Kongress der US-Hämatologen (ASH) gerichtet, der am 5. Dezember beginne. Hier könnte es weitere Details und Einschätzungen geben.Die Aktie von MorphoSys sei zuletzt unter den Stopp des "Aktionär" bei 18,90 Euro gerutscht und sei mit Gewinn verkauft worden.Anleger sollten nun an der Seitenlinie bleiben und weitere Details abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. Zuletzt sei das Papier, wie vom "Aktionär" vermutet, nahezu bis den CASH-Wert herangelaufen. Beim aktuellen Kurs von 18,34 Euro habe sich die Aktie wieder gut 26 Prozent vom Tief erholen können. Hier dürfte sich die Aktie nun vorerst einpendeln. (Analyse vom 28.11.2023)