Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein zunehmender Wettbewerb für das Krebsmedikament Monjuvi stimme das SDAX-Unternehmen MorphoSys für 2022 deutlich vorsichtiger. Die Biotech-Gesellschaft streiche die Umsatzprognose für den Hoffnungsträger zusammen und gehe fortan auch mit geringeren Forschungsausgaben für das laufende Geschäftsjahr aus.MorphoSys-Chef Jean-Paul Kress erwarte 2022 für die USA nun einen Netto-Produktumsatz für Monjuvi von 90 bis 110 Millionen US-Dollar, nach bisher 110 bis 135 Millionen. Der Manager setze damit auf eine Belebung im zweiten Halbjahr, nachdem in den ersten sechs Monaten 41,9 Millionen Dollar Umsatz mit dem Medikament erzielt worden seien. Derweil stünden der gesenkten Umsatzprognose auch geringere Erwartungen bei den Forschungs- und Entwicklungskosten gegenüber. Hier kalkuliere die Biotech-Firma jetzt mit 275 bis 300 Millionen Euro. Bisher seien bis zu 325 Millionen geplant gewesen.Analyst James Gordon von der US-Bank J.P. Morgan rechne mit deutlich sinkenden Markterwartungen für das Medikament. Dass sich der Aktienkurs dennoch so gut gehalten habe, habe der Experte damit begründet, dass in der Aktie bereits viele Leerverkäufer unterwegs seien. Diese würden auf fallende Kurse wetten und könnten - nach dem monatelangen Kursverfall und da jetzt eine schlechte Nachricht endlich auf dem Tisch sei -, erst einmal Kasse machen. Das könne den Kurs kurzfristig stützen. Mittel- und langfristig sehe der Experte MorphoSys aber weiter in schwierigem Fahrwasser. Monjuvi habe bereits zum Start Probleme, und die Konkurrenz werde nur noch stärker.Nach der Meldung sei die Aktie von MorphoSys deutlich ins Minus gedreht, habe die Intraday-Verluste allerdings rasch wieder aufgeholt. Zur Stunde notiere das Papier auf der Handelsplattform Tradegate nahezu unverändert knapp unter der Marke von 21 Euro.Die gekappte Prognose sei ein Rückschlag, den der Markt allerdings relativ gelassen verarbeite. Schließlich werde das Biotech-Unternehmen auch nur noch mit rund 720 Millionen Euro bewertet. Zum Vergleich: Per Ende März 2022 habe MorphoSys über Zahlungsmittel und sonstige finanzielle Vermögenswerte in Höhe von knapp 847 Millionen Euro verfügt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Morphosys.