Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

12,54 EUR -0,40% (22.12.2022, 14:07)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

12,565 EUR +0,48% (22.12.2022, 14:13)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (22.12.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die MorphoSys-Aktie habe sich nach dem jüngsten heftigen Kursrutsch etwas stabilisieren können. Sie notiere am späten Vormittag bei 12,46 Euro und damit etwas über dem jüngsten Tief von 11,81 Euro. Dennoch zähle MorphoSys auch am heutigen Donnerstag erneut zu den zehn schwächsten Aktien im SDAX.Der heftige Rücksetzer in der vergangenen Woche sei ausgelöst worden durch eine Abstufung der US-Investmentbank Goldman Sachs. Die Analysten hätten ihr Kursziel von 24 auf 12 Euro halbiert.In der laufenden Woche habe schließlich die Ankündigung, dass Finanzvorstand Sung Lee das Unternehmen im März 2023 verlassen werde, ebenfalls für wenige Freude bei den Anlegern gesorgt. Ein Nachfolger stehe noch nicht fest, die Suche sei bereits eingeleitet.Goldman Sachs habe daraufhin das Rating für die MorphoSys-Aktie mit "Sell" und dem Kursziel von 12 Euro bestätigt. Der angekündigte vorzeitige Abschied von Finanzvorstand Sung Lee aus persönlichen Gründen könnte in dem für den Antikörperspezialisten operativ schwierigen Umfeld für Unruhe bei den Anlegern sorgen, habe Analyst Rajan Sharma in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Allerdings bleibe der Manager bis März 2023 im Amt und damit auch verantwortlich für den Ausblick auf das kommende Jahr. Zudem sei Lee in die Suche nach seinem Nachfolger eingebunden.Mittlerweile sei bei MorphoSys viel Negatives im Kurs eingepreist. Das Papier notiere sogar inzwischen unter Cash. Dies könnte den ein oder anderen Interessenten auf den Plan rufen. Hoffnungsträger sei nun Pelabresib. Hier dürfte es allerdings noch einige Monate dauern, bis es neue Daten gebe. Zudem hoffe MorphoSys auf neuen Schub, indem er Monjuvi - das derzeit einzige zugelassene Präparat - in fortgeschrittenen Studien auch für weitere Anwendungsbereiche teste.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 11,50 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: