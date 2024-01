Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (15.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Nachmittag des ersten Handelstags der neuen Woche setze sich die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys an die Spitze im SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ). Von Unternehmensseite gebe es keine Neuigkeiten. Allerdings hätten die Analysten von JP Morgan ihre positive Einschätzung zum Antikörper-Spezialisten bestätigt, sähen aber derzeit kein Kurspotenzial für die Aktie.So habe das amerikanische Kreditinstitut die Einstufung für MorphoSys auf "overweight" belassen, das Kursziel werde unverändert auf 31 Euro beziffert. Aktuell seien die Marktteilnehmer allerdings wieder bereit, gut 32 Euro für eine MorphoSys-Aktie zu bezahlen.Der Biotechnologie-Konzern sei nach wie vor zuversichtlich, den Zulassungsantrag für das Mittel Pelabresib bei Myelofibrose (Blutkrebs-Form) Mitte 2024 einreichen zu können, meine Analyst James Gordon in seiner jüngsten Studie. Die Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA werde demnach im dritten Quartal erwartet.Indes sei das Papier von MorphoSys nach wie vor ein Spielball von einigen Shortsellern. Der Bundesanzeiger führe derzeit Netto-Leerverkaufspositionen mit sechs unterschiedlichen Inhabern auf. Die größte Position habe derzeit Marshall Wace mit 1,37 Prozent auf der Short-Seite aufgebaut.Entscheidend für MorphoSys und damit verbunden auch die weitere Entwicklung der Aktie sei der bevorstehende Zulassungsprozess von Pelabresib. Hierbei dürfte vor allem die US-Gesundheitsbehörde FDA das Zünglein an der Waage sein. Das deutsche Biotech-Unternehmen habe sich die Substanz Pelabresib durch die milliardenschwere Übernahme von Constellation Pharmaceuticals im Jahr 2021 gesichert.Anleger sollten nach unten vor allem den GD38 im Auge behalten, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 15.01.2024)