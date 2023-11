Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

31,85 EUR +5,12% (06.11.2023, 16:46)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

31,61 EUR +3,95% (06.11.2023, 16:30)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (06.11.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Münchner Biotech-Konzerns sei - trotz des starken Rücksetzers im September/Oktober - mit einem Plus von 135 Prozent der beste deutsche MDAX-Wert 2023. Am Montag klettere MorphoSys erneut um 3 Prozent und schnuppere an einem neuen Jahreshoch. Bei Ausbruch seien das die nächsten die Ziele.Ein entscheidender Unterschied zwischen dem gescheiterten Versuch im September und den aktuellen Bemühungen, das Jahreshoch vom 21. Juli bei 31,34 Euro zu überwinden, sei das stetig steigende Handelsvolumen in der aktuellen Aufwärtsbewegung, was bullish zu werten sei. Im September sei es genau umgekehrt gewesen: Je näher der Kurs dem Widerstand gekommen sei, desto geringer sei das Handelsvolumen geworden.Falls der Ausbruch noch auf sich warten lasse, könnten auch die Quartalszahlen, die am 15. November veröffentlicht würden, als möglicher Katalysator dienen, um den Widerstand zu durchbrechen.MorphoSys habe seit der Empfehlung im Dezember 2022 um rund 100 Prozent zugelegt. Investierte Anleger würden weiterhin an der Aktie festhalten. Für Neueinsteiger bietet sich eine Chance zum Kauf bei einem erfolgreichen überschreiten des Jahreshochs bei 31,34 Euro, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. Mit einem Stopp bei 29,10 Euro sei man gut abgesichert. (Analyse vom 06.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link