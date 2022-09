Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

17,03 EUR -2,01% (01.09.2022, 14:21)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

16,99 EUR -2,66% (01.09.2022, 14:32)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (01.09.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys bekomme einen neuen Forschungschef. Der amtierende Vorstand Malte Peters habe sich entschieden, zum Jahresende in den Ruhestand zu gehen, habe die im Index der kleineren Werte SDAX notierte Firma am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt. Nachfolger auf dem Posten werde bereits zum 1. Oktober Tim Demuth.Der 48-Jährige komme von der US-amerikanisch-deutschen Biotechfirma Pieris Pharmaceuticals. Der 60-jährige Peters, der 2017 zu MorphoSys gekommen sei, werde mit dem Wechsel von sämtlichen operativen Aufgaben zurücktreten, habe es weiter geheißen.Der promovierte Humanmediziner Demuth verfüge den Angaben zufolge über langjährige Führungserfahrung im Bereich Biopharma und Arzneimittelentwicklung mit dem Schwerpunkt Krebserkrankungen (Onkologie). Zu seinen früheren beruflichen Stationen würden auch die Pharmakonzerne Merck KGaA, Novartis und Merck & Co zählen.An der Forschungsstrategie von MorphoSys ändere sich nichts, wie ein Sprecher auf Anfrage gesagt habe. Die Bayern hatten im vergangenen Jahr den US-Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals übernommen und konzentrieren sich seitdem auf die klinischen Tests an dessen wichtigsten Mitteln, auf die MorphoSys große Hoffnungen setzt, etwas Pelabresib gegen einen seltenen Knochenmarkkrebs, so Marion Schlegel. Die kostspielige Übernahme sei bei Anlegern auf Skepsis gestoßen. MorphoSys müsse erst noch zeigen, dass der Kauf sich lohne. Auch beim eigenen Medikament Monjuvi stehe der Konzern unter Druck, auch wegen zunehmender Konkurrenz in den USA.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: