Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (11.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Biotech-Unternehmen MorphoSys habe in dieser Handelswoche solide Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen können. Im Anschluss hätten einige Analysten den im SDAX gelisteten Wert erneut genauer unter die Lupe genommen. Zwei Experten würden ganz klar bullish für den deutschen Biotechnologie-Titel gestimmt bleiben.So habe die Schweizer Großbank UBS die Einstufung für MorphoSys nach Quartalszahlen des Biotech-Unternehmens auf "buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der US-Absatz mit dem Kassenschlager Monjuvi habe die Konsensschätzung übertroffen, so Analystin Xian Deng in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.Ebenfalls zum Kauf rate J.P. Morgan. Die US-Bank stufe den Biotech-Titel weiter mit "overweight" und einem Kursziel von 36 Euro ein. Der US-Absatz des Kassenschlagers Monjuvi sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, so Analyst James Gordon in einer ersten Reaktion. Da auch der Ausblick bestätigt worden sei, dürften sich die Konsensschätzungen nur minimal verändern.Ende 2023 wolle die Gesellschaft richtungsweisende Daten zum Wirkstoff Pelabresib in der Indikation Myelofibrose vorlegen. Mit der milliardenschweren Übernahme von Constellation Pharmaceuticals habe sich die Firma die Rechte an der Substanz gesichert. Im Erfolgsfall könnte MorphoSys bereits 2024 erste Umsätze mit dem Mittel generieren.MorphoSys-Chef Jean-Paul Kress habe mit der Constellation-Übernahme samt komplexer Finanzierung die Strategie der Biotech-Schmiede neu ausgerichtet. Das Unternehmen sei auf positive Daten angewiesen, um den Milliarden-Markt für Myelofibrose ins Visier nehmen zu können."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich gestimmt. Der Wert eignet sich allerdings nur für risikobewusste Anleger, die den jüngsten Rücksetzer zum Einstieg nutzen können, so Michel Doepke. Ein Stopp bei 18,90 Euro sichere nach unten vor größeren Verlusten ab. (Analyse vom 11.08.2023)Mit Material von dpa-AFX