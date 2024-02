Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

41,02 EUR -0,56% (05.02.2024, 09:21)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (05.02.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die MorphoSys-Aktie sei im vergangenen Jahr ein echter Dauerbrenner im "HSBC Daily Trading" gewesen. Auch zu Beginn des Jahres 2024 wisse der Titel zu gefallen. Nach einem erfolgreichen Pullback an den ehemaligen Abwärtstrend seit 2020 habe das Papier inzwischen die horizontalen Barrieren bei rund 33 EUR hinter sich gelassen. Letzteres sorge für ein weiteres Ausrufezeichen, denn damit könne der Kurseinbruch sowie die anschließende Erholung von Ende vergangenen Jahres als klassische "V-Formation" interpretiert werden. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einbruchs ergebe sich ein langfristiges Kursziel von knapp 50 EUR. Auf diesem Niveau habe die Aktie in den Jahren 2013 und 2016 schon einmal wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Per saldo dürfte das Papier endgültig die untere Trendwende vollzogen haben. Was nicht zuletzt der Jahreschart unterstreiche: Nach drei Verlustjahren in Serie gelinge hier 2023 eine Candlestickumkehr in Form eines "bullish engulfing".Um die Wende zum Besseren nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die oben beschriebenen Ausbruchsmarken bzw. die Tiefs bei knapp 30 EUR nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 05.02.2024)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:40,87 EUR -3,06% (05.02.2024, 09:07)