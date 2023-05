Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

21,96 EUR -1,30% (16.05.2023, 09:02)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

22,40 EUR +5,66% (15.05.2023, 17:35)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (16.05.2023/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) charttechnisch unter die Lupe."Wieder einen Blick wert" hätten die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im April in Bezug auf die MorphoSys-Aktie getitelt. Diverse Indikatoren hätten seinerzeit spürbare Verbesserungen gezeigt. So sei es damals beim trendfolgenden MACD sowie beim RSI zu einem nahezu synchronen Einstiegssignal auf Monatsbasis gekommen. Letzterer habe in der hohen Zeitebene zudem eine fast fünf Jahre alte Abwärtstrendlinie zu den Akten legen können.Charttechnisch sei der Titel sogar einen ganz entscheidenden Schritt weiter als Mitte April, denn dank des Spurts über das Februarhoch bei 19,77 EUR liege mittlerweile ein klassischer Doppelboden vor - definiert durch die beiden Lows bei 11,80/13,47 EUR. Selbst bei konservativer Ermittlung lasse sich das Anschlusspotenzial aus der beschriebenen Trendwende auf 6 EUR taxieren. Das daraus resultierende Kursziel von mindestens 25 EUR harmoniere bestens mit den Hochs vom Oktober und August vergangenen Jahres bei 24,63/24,77 EUR.Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe: Um die untere Umkehr nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das o.g. Hoch bei 19,77 EUR nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.05.2023)Börsenplätze MorphoSys-Aktie: