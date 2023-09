XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (22.09.2023/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) charttechnisch unter die Lupe.Nach einer langen Durststrecke zähle die MorphoSys-Aktie in diesem Jahr zu den absoluten Börsenhighflyern auf dem deutschen Kurszettel. Die Trendwende zum Besseren hatten wir an dieser Stelle mehrfach konstruktiv begleitet, so die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Seit dem Low von Ende 2022 habe sich der Titel in der Spitze fast verdreifacht. Grund genug, um die charttechnische Situation erneut auf den Prüfstand zu stellen.Keine Frage: Die dynamische Erholungsbewegung der letzten Monate stehe aktuell vor einer wichtigen Bewährungsprobe. Schließlich würden die Tiefs des Jahres 2016 bei 32,90/33,88 EUR zusammen mit einem Fibonacci-Level (33,07 EUR) sowie dem im Juli 2020 etablierten Abwärtstrend (akt. bei 33,89 EUR) einen massiven Kreuzwiderstand bilden. Da auch diverse Indikatoren (z.B. RSI, MACD) Ermüdungserscheinungen zeigen, sollten Anlegerinnen und Anleger neue Longengagements bis zu einem Befreiungsschlag zurückstellen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.09.2023)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:28,58 EUR -0,07% (22.09.2023, 09:07)