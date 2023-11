XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (09.11.2023/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) charttechnisch unter die Lupe.Die MorphoSys-Aktie entwickele sich 2023 zu einem echten Dauerbrenner. Charttechnisch stehe die Erholungsbewegung des laufenden Jahres vor einer echten Bewährungsprobe, denn der Titel habe einen massiven Kreuzwiderstand unmittelbar vor der Brust. Gemeint sei die Kumulationszone aus dem im Juli 2020 etablierten Abwärtstrend (akt. bei 32,06 EUR), den Tiefs des Jahres 2016 bei 32,90/33,88 EUR sowie einem Fibonacci-Level (33,07 EUR). Vor diesem Hintergrund würde ein Sprung über die diskutierten Hürden nochmals für einen ganz anderen Befreiungsschlag sorgen. Als Sahnehäubchen könnte die Kursentwicklung der letzten Wochen im Erfolgsfall als klassisches "V-Muster" interpretiert werden. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Rücksetzers ergebe sich dann ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 10 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 42 EUR. Im Ausbruchsfall biete sich das Juni-Hoch bei exakt 30 EUR als engmaschige Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:31,76 EUR +1,37% (09.11.2023, 09:31)