Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (19.04.2023/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Mit Hilfe eines trendfolgenden Selektionsmodells auf Basis von insgesamt sieben verschiedenen Indikatoren filtern die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt jede Woche die trendstärksten Aktien aus DAX®, MDAX® und SDAX® heraus. Diese Auswertung spüle immer wieder spannende Tradingkandidaten an die Oberfläche. Ein eher überraschender Vertreter dieser Zunft sei aktuell die MorphoSys-Aktie. Erstmals seit dem beispiellosen Kursverfall seit Januar 2020 von 146 EUR bis auf unter 12 EUR rücke das Papier - gemessen an diesen objektiven Bewertungsmaßstäben - wieder in den Fokus.Auch andere Indikatoren würden derzeit bemerkenswerte Lebenszeichen senden. So habe der trendfolgende MACD zuletzt ein neues Einstiegssignal generiert. Diesem Beispiel sei der RSI jüngst gefolgt und habe zusätzlich eine fast fünf Jahre alte Abwärtstrendlinie zu den Akten gelegt. Neben dieser systematischen Auswertung sei aber unbedingt auch der Abgleich mit der konkreten charttechnischen Situation vorzunehmen. Hier würde ein Anstieg über das Februarhoch bei 19,77 EUR die Ausgangslage nachhaltig verbessern, denn dann würde eine Bodenbildung mit einem kalkulatorischen Anschlusspotenzial bis rund 25 EUR vorliegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 19.04.2023)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:18,805 EUR -0,77% (19.04.2023, 09:25)