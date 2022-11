Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (17.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Hohe Lizenzeinnahmen hätten der Biotechnologiefirma MorphoSys im vergangenen Quartal überraschend viel Umsatz beschert. Der Antikörperspezialist habe so seinen Betriebsverlust deutlich senken können, obwohl erneut hohe Kosten etwa für Forschung und Entwicklung angefallen seien.Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende September mit 95,8 Millionen Euro auf mehr als das Doppelte geklettert, wie die SDAX-Firma am späten Mittwochabend in Planegg bei München mitgeteilt habe. Analysten hätten mit deutlich weniger gerechnet.Dabei habe MorphoSys erheblich von Einnahmen aus einem Lizenz-Vertrag mit dem US-Konzern Human Immunology Biosciences profitiert. MorphoSys' wichtigstes Medikament Monjuvi habe - wie bereits seit Oktober bekannt - im vergangenen Quartal in den USA 22,2 Millionen Dollar in die Kassen gespült. Umgerechnet in Euro hätten die Monjuvi-Produktverkäufe bei 21,9 Millionen Euro gelegen, habe es geheißen. Weil die Krebstherapie inzwischen verstärkt Konkurrenz bekomme, habe der Vorstand im Oktober seine Ziele für das Mittel ein zweites Mal gesenkt.Der operative Verlust sei für die Firma im Berichtszeitraum bei 29,3 Millionen Euro herausgekommen, nachdem im Vorjahr noch ein Minus von 82,4 Millionen Euro angefallen sei. Unter dem Strich sei MorphoSys mit minus 122,9 (Vorjahr: minus 112,8) Millionen Euro jedoch noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Dies sei unter anderem einem niedrigeren Steuerertrag als im Vorjahr geschuldet gewesen. Auch habe es infolge des Dollar-Anstiegs größere negative buchhalterische Effekte durch die Neubewertung von Verbindlichkeiten gegeben.Die MorphoSys-Aktie sei in dieser Woche fast ein Drittel eingebrochen, nachdem der Lizenzpartner Roche am Montag enttäuschende Nachrichten verbreitet habe: In einer Alzheimer-Studie mit dem Medikament Gantenerumab, das auf einem Antikörper von MorphoSys basiere, seien die Schweizer gescheitert. Das Mittel habe nicht wie erhofft zu einer Verlangsamung der Krankheit geführt. Und auch die sogenannten Beta-Amyloide, die für Alzheimer typischen Ablagerungen im Hirn, seien weniger stark abgebaut worden als erhofft.Für Risikobereite mit Geduld, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Morphosys befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.