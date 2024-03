Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit heute befinde sich die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys wieder im MDAX der mittelgroßen Unternehmen. Neben Bilinger sei das Papier aufgestiegen, während der Elektroantriebespezialist Vitesco und der Großküchenausrüster Rational den Index verlassen hätten. Für MorphoSys werde es aber wohl nur ein kurzes Stelldichein sein.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis habe Anfang des Jahres ein Übernahmeangebot für MorphoSys abgeben. Für 68,00 Euro je Aktie würden die Schweizer das deutsche Biotech-Unternehmen akquirieren wollen. Im Fokus stehe das Mittel Pelabresib von MorphoSys zur Behandlung von Myelofibrose. Mitte des Jahres sollten für den Blockbusterkandidaten die Zulassungsanträge eingereicht werden.Nach Angaben von MorphoSys laufe der Übernahmeprozess nach Plan. "Wir erwarten keine Probleme", so MorphoSys-Chef Jean-Paul Kress am Donnerstag in einer Telefonkonferenz anlässlich der Bilanzvorlage für 2023. Es sei damit zu rechnen, dass der Schweizer Arzneimittelhersteller Novartis im April seine Angebotsunterlagen veröffentlichen werde, so der Vorstandsvorsitzende weiter.Nach ersten regulatorischen Freigaben aus Österreich und in Deutschland fehle für die Übernahme von MorphoSys durch Novartis noch grünes Licht von den Behörden in den USA. Darüber hinaus sei der Zukauf auch an die Bedingung geknüpft, dass 65 Prozent des Aktienkapitals den Schweizern angedient würden."Der Aktionär" gehe davon aus, dass die Schwelle erreicht werden werde. Zuletzt habe sich der Kurs von MorphoSys immer mehr dem Übernahmepreis von 68,00 Euro je Aktie angenähert. Für Anleger würde dies ein Restpotenzial von knapp zwei Euro auf den aktuellen Kurs von MorphoSys bedeuten. (Analyse vom 18.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link