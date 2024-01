Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (09.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys habe sich zuletzt erneut sehr stark präsentiert. Am heutigen Dienstag sei dem Papier sogar gelungen, bei 36,95 Euro ein neues Zwei-Jahreshoch zu markieren. Dann hätten jedoch Gewinnmitnahmen eingesetzt. Gegen Mittag notiere die Aktie nun 2,6 Prozent im Minus bei 35,57 Euro. Morgen warte auf MorphoSys derweil ein wichtiger Termin.Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys, werde auf der 42. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco einen Vortrag halten. Die Präsentation finde statt am Mittwoch, den 10. Januar 2024, um 15:00 Uhr PST (00:00 Uhr CET in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag). Die Finanzvorständin des Unternehmens, Lucinda Crabtree, und der Chief Research & Development Officer, Dr. Tim Demuth, würden ebenfalls anwesend sein. Die Präsentation könne per Live-Webcast im Investorenbereich der Morphosys-Website unter https://www.morphosys.com/de/investoren abgerufen werden. Eine Aufnahme des Webcast solle im Anschluss an die Präsentation auf der Website verfügbar sein.Auf der Anfang Dezember stattgefundenen Jahrestagung der US-Hämatologen (ASH) habe MorphoSys mit detaillierten Daten zur Phase-3-Studie zum Hoffnungsträger Pelabresib zur Behandlung von Myelofibrose bereits überzeugen können. Die Aktie von MorphoSys habe seitdem deutlich zulegen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: