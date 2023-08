unter folgendem Link.



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (05.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys habe sich in den vergangenen Monaten sehr stark präsentiert. Im Dreimonatsvergleich sei das Papier mit einem Plus von 41,7% der beste Wert im Nebenwerte-Index SDAX. Am kommenden Mittwoch stehe mit der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal ein wichtiger Termin auf dem Programm. Dabei werde es auch spannend, ob Neuigkeiten zum Hoffnungstrgäer Pelabresib veröffentlicht würden.Die Studiendaten zum Mittel gegen Knochenmarkkrebs Ende des Jahres würden für den weiteren Verlauf der Aktie von entscheidender Bedeutung sein. Dem Mittel werde Blockbuster-Potenzial beigemessen, das seien im Pharmabereich Medikamente mit Milliardenumsatz. Gelinge hier die Zulassung dürfte die MorphoSys-Aktie deutlich höher notieren. Investierte Anleger sollten die Gewinne mit einem Stopp bei 18,90 Euro laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2023)