Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (14.12.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys verliere am Donnerstag aktuell nach der starken Rally 6,6%. Grund sei die Bekanntgabe einer Kapitalerhöhung am Mittwochabend nach US-Börsenschluss. Mittlerweile seien weitere Details dazu bekannt.Wie es von Unternehmensseite heiße, seien gut 3,4 Mio. Aktien bei institutionellen Anlegern zum Preis von 30 Euro pro Stück platziert worden. Den Bruttoerlös beziffere MorphoSys auf rund 102,7 Mio. Euro. Mit dem Geld wolle der Biotech-Konzern u.a. die Markteinführung des Hoffnungsträger Pelabresib und die Forschung an weiteren Medikamenten beschleunigen.Wie MorphoSys bereits am Vorabend erklärt habe, bestehe im kommenden Jahr inklusive zusätzlicher geplanter Sparmaßnahmen ein Liquiditätsbedarf von rund 250 Mio. Euro. Die neuen Papiere sollten in etwa ab dem 19. Dezember gehandelt werden, heiße es.Durch die zuletzt starke Entwicklung der Aktie habe sich MorphoSys einen guten Platzierungspreis sichern können und damit die Liquiditätsausstattung deutlich verbessern können. Spannend werde es dann im kommenden Jahr. Dann wolle MorphoSys Mitte des Jahres den Zulassungsantrag für Pelabresib in den USA und der EU einreichen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2023)Börsenplätze MorphoSys-Aktie: