Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

20,59 EUR +2,34% (07.10.2022, 09:31)



Yetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

20,40 EUR +0,69% (07.10.2022, 09:16)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (07.10.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Trotz zuletzt schwacher Umsatzzahlen sehe sich MorphoSys weiterhin in der Spur zu seinen Zielen. "Wir wollen 2025 zwei Krebsmedikamente auf dem Markt haben", habe Konzernchef Jean-Paul Kress am Mittwoch in Planegg vor Journalisten die bisherigen Planungen bestätigt. Daher halte der Vorstand an seinen Ambitionen fest, 2026 wieder profitabel zu sein. "Das ist unser großes Ziel", habe Finanzchef Sung Lee gesagt.MorphoSys habe vor wenigen Monaten seine Umsatzziele für das Mittel Monjuvi wegen zunehmender Konkurrenz gesenkt. Gleichzeitig hoffen das bayerische Unternehmen in den kommenden Jahren auf weitere Zulassungen für das Blutkrebsmedikament, das derzeit für neue Anwendungsbereiche getestet werde. Auch kalkulierte MorphoSys unverändert damit, das Krebsmedikament Pelabresib zur Marktreife bringen zu können. Das Mittel solle dann Patienten mit dem seltenen Knochenmarkkrebs Myelofibrose eine bevorzugte Behandlungsoption bringen. Die kostspieligen Tests würden aktuell aber auf die Bilanz drücken.Pelabresib habe MorphoSys durch die Übernahme der US-Firma Constellation Pharmaceuticals im vergangenen Jahr unter das eigene Dach geholt. An der Börse sei die Aktie seitdem unter Druck gestanden, da Anleger von dem Deal nur schwer zu überzeugen gewesen seien. Sämtliche hohen Erwartungen von MorphoSys an Pelabresib hätten sich bislang aber erfüllt, habe Kress nun betont, "seien es die Daten oder die Reaktionen aus Fachkreisen".Derweil würden auch die Bayern gespannt auf die bald anstehende wichtige Datenauslese ihres Schweizer Partners Roche zum Alzheimer-Medikament Gantenerumab warten, wie Kress betont habe. Nachdem der US-Konzern Biogen zuletzt für sein eigenes Alzheimer-Medikament recht eindrucksvolle Daten veröffentlicht und einen Zulassungsantrag angekündigt habe, sei auch die MorphoSys-Aktie in der vergangenen Woche massiv angezogen. Sollten die Daten zu Gantenerumab positiv ausfallen und tatsächlich in eine Zulassung münden, würden dem SDAX-Konzern Lizenzgebühren winken.Die MorphoSys-Aktie habe nach den jüngsten Zugewinnen zuletzt jedoch wieder Federn lassen müssen. "Der Aktionär" sehe den Titel mittlerweile günstig bewertet. Anleger müssten aber eine gute Portion Geduld mitbringen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)