Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (21.12.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Der Antikörperspezialist MorphoSys müsse sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Der aktuelle Amtsinhaber Sung Lee verlasse nach zwei Jahren aus persönlichen Gründen das Biotech-Unternehmen, wie die Münchner am späten Dienstagabend in Planegg mitgeteilt habe. Sein letzter Arbeitstag werde der 17. März 2023 sein, habe es weiter geheißen. Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits eingeleitet worden.Der aus den USA zugezogene Lee sei im Februar 2021 zu MorphoSys gekommen. Er plane den Angaben zufolge nun die Rückkehr nach Kalifornien. Der Manager habe den Finanzbereich gestärkt und "Prozesse geschaffen, um unsere Finanzen in einer kritischen Zeit zu verwalten, in der wir stark in unsere Zulassungsstudien investieren und gleichzeitig unsere Ausgaben sorgfältig managen müssen", sei Firmenchef Jean-Paul Kress in der Mitteilung zitiert worden.Der Wechsel im Vorstand treffe MorphoSys in unruhigen Zeiten: Das Unternehmen stecke nach der kostspieligen Übernahme des US-Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals im vergangenen Jahr im Umbruch und schreibe wegen hoher Forschungskosten rote Zahlen.An der Börse sei die Nachricht Wasser auf die Mühlen der Shortseller. Die Aktie stehe mittlerweile nur noch bei etwa zwölf Euro und damit auf dem tiefsten Stand seit 2009. Bei dem Tempo, mit dem der Kurs sinke, könne nicht mehr ausgeschlossen werden, dass MorphoSys bald in den einstelligen Bereich falle.Aus technischer Sicht dürfe man bei MorphoSys nicht ins fallende Messer greifen. Andererseits dürften immer mehr Kaufinteressenten auf der Bühne auftauchen, je weiter die Aktie falle. Wer das Spiel mitspielen will, braucht gute Nerven und Geduld, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: