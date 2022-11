Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (27.11.2022/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin zu kaufen.9M/22 Zahlen: Ein Umsatzwachstum von 55% gegenüber dem Vorjahr sei eine Zahl, die MorphoSys für die ersten neun Monate des Jahres 2022 mit 196,7 Mio. Euro (9M/21: 126,7 Mio. Euro) vorweisen könne. Dieser Anstieg sei vor allem auf die Lizenzerlöse von MorphoSys aufgrund der Auslizenzierungs Vereinbarungen mit HI-Bio. zurückzuführen. Der Umsatz mit Monjuvi-Produkten in den USA habe sich auf 60,2 Mio. Euro (9M/21: 46,4 Mio. Euro) belaufen, was einem Anstieg von 30% entspreche. Dementsprechend seien auch die Umsatzkosten gestiegen und hätten sich auf 33,2 Mio. Euro (9M/21: 22,7 Mio. Euro) belaufen, hauptsächlich aufgrund höherer Umsätze mit Monjuvi sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA.Im Berichtszeitraum hätten sich die F&E-Aufwendungen auf insgesamt 203,8 Mio. Euro (9M/21: 138,2 Mio. Euro) belaufen, was in erster Linie auf die verstärkte Entwicklungstätigkeit und die Berücksichtigung von Aufwendungen aus der Constellation-Akquisition ab Q3/21 zurückzuführen sei. Die kombinierten Vertriebs- und Verwaltungskosten (SG&A) seien um 33% auf 112,0 Mio. Euro (9M/21: 149,1 Mio. Euro) gesunken. Haupttreiber der VVG-Kosten seien Personalaufwendungen in Höhe von 60,8 Mio. Euro und externe Dienstleistungen in Höhe von 38,7 Mio. Euro gewesen. Der konsolidierte Nettoverlust der AS für die 9M/22 habe sich auf 480,5 Mio. Euro (9M/21: 133,5 Mio. Euro) belaufen, die liquiden Mittel und sonstigen finanziellen Vermögenswerte hätten zum 30. September 2022 1.038,1 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 976,9 Mio. Euro) betragen.Warum der Aktienkurs leide? Die Weltwirtschaft werde durch eine Reihe komplexer geopolitischer Ereignisse erschüttert, und Biopharma stehe vor der Herausforderung, neue Tiefen zu erkunden. Der Rückgang bei den Biotech-Börsengängen sei eine der Folgen. Andererseits habe die Forschung gezeigt, dass das Geschäftsklima sowohl in den USA als auch in Europa einen Abwärtstrend aufweise, obwohl dieser Trend in Europa besser sei (z.B. IMF Working Paper, Oktober 2022).Unter Berücksichtigung der in diesem Bericht erwähnten Themen stuft Dr. Mohamad Vaseghi, Analyst von FMR Research, daher sein Kursziel von 30,00 Euro auf 27,00 Euro herab und bekräftigt seine "kaufen"-Empfehlung. (Analyse vom 25.11.2022)