Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

27,20 EUR -0,62% (10.08.2023, 09:11)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

27,45 EUR +0,37% (09.08.2023, 17:35)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (10.08.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.MorphoSys habe am Mittwochabend seine Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Trotz eines Rückgangs beim Umsatz sei es dem Unternehmen gelungen seine Verluste deutlich zu reduzieren. Die Prognose für das Gesamtjahr sei indes bestätigt worden. Besonders spannend: Der CEO berichte von einem wachsenden Interesse am Hoffnungstrgäer Pelabresib.MorphoSys habe im zweiten Quartal einen Umsatz von 53,2 Millionen Euro erzielt, nach 59,4 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Fehlbetrag sei unterm Strich um fast 70 Prozent auf minus 74 Millionen Euro gesunken. Dabei habe MorphoSys wie insbesondere von einem Bewertungseffekt profitiert, der aus der Neueinschätzung von Verbindlichkeiten innerhalb von Kooperationen resultiere. Zudem hätten im Vorjahresquartal die Wechselkurse deutlich belastet.Zuversichtlich zeige sich der Vorstand weiter zum Hoffnungsträger Pelabresib. "Die zum Jahresende erwarteten Topline-Daten aus der zulassungsrelevanten MANIFEST-2 Studie sorgen bei Ärzten und Patienten für eine zunehmende Begeisterung für Pelabresib als potenzielle Erstlinienbehandlung für Myelofibrose. Wir sehen auch Hinweise auf einen möglichen klinischen Nutzen von Pelabresib bei anderen myeloischen Erkrankungen, wie beispielsweise in den kürzlich veröffentlichten neuen Proof-of-Concept-Daten bei essentieller Thrombozythämie mit hohem Risiko", habe Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys, gesagt.Anleger lassen bei MorphoSys die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. "Der Aktionär" habe das Papier Mitte Dezember 2022 bei 15,09 Euro zum Kauf empfohlen, was mittlerweile ein Kursplus von 81 Prozent bedeute. (Analyse vom 10.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link