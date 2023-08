Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys habe sich in den vergangenen Monaten sehr stark präsentiert. Im 3-Monatsvergleich sei das Papier mit einem Plus von 41,7 Prozent der beste Wert im Nebenwerte-Index SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ). Am kommenden Mittwoch stehe mit der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal ein wichtiger Termin auf dem Programm.Dabei werde es auch spannend, ob Neuigkeiten zum Hoffnungstrgäer Pelabresib veröffentlicht würden. Pelabresib sei ein selektiver niedermolekularer Wirkstoff in der Entwicklungsphase, der durch die Hemmung der Funktion von BET-Proteinen (BET - Bromodomain- und Extra-Terminal-Domain) die Anti-Tumor-Aktivität fördern solle, um so die Expression von abnormal exprimierten Genen bei Krebs zu verringern. Pelabresib werde derzeit zur Behandlung von Myelofibrose untersucht.Im Zuge des Berichts zum ersten Quartal habe Dr. Jean-Paul Kress, CEO von MorphoSys, im Mai verkündet: "Wir hatten ein starkes erstes Quartal, das von zahlreichen Erfolgen geprägt war. Am wichtigsten ist, dass wir die Rekrutierung für unsere Phase 3-Studie MANIFEST-2 zu Pelabresib in der Erstlinienbehandlung von Myelofibrose früher als geplant abgeschlossen haben. Infolgedessen werden die ersten Daten aus der Studie nun für Ende 2023 erwartet, Monate früher als bisher angenommen.""Der Aktionär" habe die Aktie von MorphoSys Ende Dezember vergangenen Jahres bei 15,09 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem notiere das Papier 86 Prozent im Plus.Anleger lassen die Gewinne mit einem Stopp bei 18,90 Euro laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 04.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link