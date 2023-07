Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Morphosys.



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (20.07.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens MorphoSys gehöre im laufenden Kalenderjahr zu den absoluten Überfliegern auf dem deutschen Kurszettel. Kaum zu glauben, dass es den Wert Ende 2022 noch zu Kursen von 12,50 Euro zu haben gegeben habe. Dort sehe die Investmentbank Goldman Sachs den Titel immer noch fair bewertet.Das amerikanische Kreditinstitut habe die Einstufung für MorphoSys vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "sell" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die Berichtssaison der europäischen Biotech-Branche beginne in der kommenden Woche mit Idorsia, so Analyst Rajan Sharma in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.Bei MorphoSys liege der Fokus wohl weiterhin auf den Studiendaten zum Krebsmittel Pelabresib, die im vierten Quartal erwartet würden.Analyst Sharma bleibe seiner Linie mit dem negativen Votum und einem Downside-Potenzial von knapp 60 Prozent treu. In den vergangenen Wochen habe sich dennoch unter den Experten im Hinblick auf MorphoSys vorsichtiger Optimismus breit gemacht. Schließlich würden die entscheidenden Daten zum großen Hoffnungsträger Pelabresib Stück für Stück näher rücken.Indes habe die Aktie von MorphoSys mit dem Sprung über den Widerstandsbereich bei 30 Euro das nächste Kaufsignal generiert. Selbst die bestätigte Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs mit einem sehr niedrigen Kursziel lasse die Marktteilnehmer kalt. Im Gegenteil, die Biotech-Aktie erklimme ein neues 52-Wochen-Hoch.Die Spannung bei MorphoSys steige von Woche zu Woche. Potenzielle positive Studiendaten zu Pelabresib könnten gegen Jahresende zusätzliches Kurspotenzial entfalten. Seit "Aktionär"-Empfehlung Mitte Dezember 2022 habe sich der Biotech-Titel inzwischen mehr als verdoppelt. Gewinne laufen lassen. rät Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link