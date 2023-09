Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (29.09.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die jüngste charttechnische Korrektur der zuvor stark gelaufenen MorphoSys-Aktie habe sich am Donnerstag weiter fortgesetzt. Das Papier der deutschen Biotechnologie-Gesellschaft sei wegen einer kritischen Studie des Analysehauses Kempen kräftig unter Druck geraten und habe damit die rote Laterne im SDAX eingenommen. Analystin Suzanne van Voorthuizen habe ihre Verkaufsempfehlung für die MorphoSys-Aktie bekräftigt, deren Wert sich in diesem Jahr bereits verdoppelt habe.Die Kempen-Analystin schließe ein kompliziertes Szenario nicht aus, wenn die zum Jahresende bevorstehende Auswertung der Daten zu Morphosys' großem Hoffnungsträger Pelabresib anstehe. Möglicherweise könnte dann sogar die Marktzulassung in Frage gestellt werden, habe van Voorthuizen geschrieben. Von einem glatten Erfolg über einen gemischten Fall bis hin zu einem "völligen Scheitern" sei alles möglich. Damit äußere sich erstmals seit längerem jemand aus dem Kreis der Branchenbeobachter wieder negativ. Viele Pharmaexperten hätten die Aussichten des Krebsmedikaments zuletzt eher optimistisch eingeschätzt, was den MorphoSys-Kurs mächtig angetrieben habe. Mitte September habe das Papier das höchste Niveau seit Januar 2022 erreicht, bevor es jüngst wieder zurückgefallen sei.Mit der milliardenschweren Übernahme von Constellation Pharmaceuticals habe sich MorphoSys die Rechte an der Substanz Pelabresib gesichert. Ende 2023 wolle die deutsche Biotech-Gesellschaft richtungsweisende Daten in der Indikation Myelofibrose vorlegen. Im Erfolgsfall könnte MorphoSys bereits 2024 erste Umsätze mit dem Mittel generieren.(Mit Material von dpa-AFX)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: MorphoSys.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link